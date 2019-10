Angola: La Chambre de commerce compte augmenter les échanges entre l'Angola et les Emirats Arabes Unis

Luanda — La Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et des Emirats Arabes Unis (E.A.U), qui présente mardi son plan d'action, projette d'oeuvrer pour la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays et l'équilibre de balance des paiements.

Les données statistiques relatives à l'année 2018 indiquent que les exportations des E.A.U ont atteint 169 milliards de kwanzas, et celles de l'Angola 69 milliards.

Par la création de la chambre, l'on compte attirer plus d'investisseurs, et promouvoir des échanges commerciaux « favorables » aux deux pays, a fait savoir lundi à Luanda le coordinateur de la commission de mise en place de cette chambre, Vando Matias.

Actuellement, la balance des paiements est plus favorable aux Emirats Arabes Unis. Et par la mise en place de la Chambre, nous cherchons donc à invertir ce cadre, soit exporter beaucoup plus vers ce pays (E.A.U), a-t-il ajouté à l'ANGOP, soulignant que le diamant était le seul produit exporté par l'Angola vers les Emirats.