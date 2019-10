Cote d'Ivoire: Reconversion professionnelle/engagement humanitaire - Le couple présidentiel ivoirien conseille Didier Drogba

Modèle accompli de réussite. Alassane Ouattara demeure un exemple pour tout investisseur. Encore plus pour Didier Drogba qui a opté pour le monde des affaires au soir de sa carrière sportive. Et venir s'abreuver à la source de la connaissance est primordial pour l'ancien international dans pour non seulement réussir sa reconversion mais également faire fructifier son business.

C'est fort de cette ambition qu'il a sollicité une audience avec le président de la République, Alassane Ouattara. Une requête à laquelle a répondu favorablement le chef de l'Etat qui l'a reçu, ce jeudi 3 octobre, au Palais de la Présidence au Plateau (Abidjan).

Une rencontre fructueuse avec le numéro ivoirien que l'ancien capitaine des Eléphants footballeurs et Président directeur général (PDG) de Goals For Africa (GFA) a énormément apprécié. «Toujours un réel plaisir de rendre visite à Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République.

Moment convivial de partage, l'occasion pour moi de bénéficier de conseils précieux dans ce contexte de reconversion professionnelle. Merci infiniment», a écrit le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 sur son compte Twitter.

A la tête de GFA, une société qui envisage des investissements dans divers domaines (industriel, commercial, financier, agricole, immobilier,... ) par une prise de participation directe ou par des prestationsde services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises, sur les plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier ou autres, Drogba entend réaliser d'énormes investissements en Côte d'Ivoire et en Afrique.

Au-delà de son engagement dans de l'entreprenariat, l'ancien Marseillais ne cache pas son ambition de s'investir également dans le développement du sport dans son pays de façon générale et surtout du football, un discipline dont il ne cache pas son ambition de diriger au plus haut niveau.

Nommé récemment Ambassadeur du Ballon d'Or de France Football, un titre qui lui donnera l'opportunité de co-présenter la cérémonie officielle de remise de cette distinction, Drogba Didier porte aussi la voix de la Fédération internationale d'automobile (FIA) pour une campagne mondiale sur la sécurité routière.

L'humanitaire au programme avec la Première Dame Un engagement social qui le voit assister l'athlète paralympique (spécialisé en Haltérophilie ou Powerlifting), Alidou Diamouténé, au titre des activités de la Fondation Didier Drogba.

Une Fondation éponyme qui l'a vu faire un détour à la résidence présidentielle à la rencontre de la Première dame, Dominique Ouattara. La First Lady, par ailleurs présidente de la Fondation Children of Africa, et son invité ont évoqué leurs engagements humanitaires.

«Honoré d'avoir l'opportunité d'échanger avec Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, sur les sujets sociaux liés à nos fondations respectives.

Merci pour votre écoute et vos conseils avisés», a posté le premier responsable de la Fondation Didier Drogba. L'ex-international, a confié une source proche, a promis participer au prochain gala de la Fondation Children of Africa.