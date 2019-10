Cap-Vert: L'UE renforce son partenariat avec le Cap-Vert

communiqué de presse

Bruxelles — - Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, est en visite officielle au Cap-Vert, pays avec lequel l'UE entretient un partenariat spécial depuis 2007. Cette visite a lieu à la suite de la réunion du 18 juin 2019 entre le président Jean-Claude Juncker et le président Jorge Carlos Fonseca.

À la veille de sa visite, le commissaire Mimica a déclaré ce qui suit: «Je suis ici pour rappeler nos relations de longue date et l'importance de notre partenariat spécial, qui a déjà produit de bons résultats dans les domaines de la migration et de la mobilité, du commerce, des énergies renouvelables, de la pêche durable et de la sécurité maritime. Dans le cadre de l'Alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables, nous nous engageons à renforcer encore ce partenariat.»

Dans le contexte de sa visite, le commissaire Mimica fait l'annonce d'un projet cofinancé par l'UE (à hauteur de 3,5 millions d'euros) dans le domaine du développement urbain durable, afin d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la ville de Praia. Le projet sera réalisé en partenariat avec la ville de Madrid.

Le commissaire Mimica rencontrera également le président du Cap-Vert, M. Jorge Carlos Fonseca, le ministre des affaires étrangères, des communautés et de la défense, M. Luís Felipe Tavares, et le vice-premier ministre et ministre des finances/ordonnateur national, M. Olavo Avelino Garcia Correia.

À l'occasion de sa visite, le commissaire visitera plusieurs projets financés par l'UE, tels que le centre de traitement des déchets solides situé sur l'île de Santiago. Il visitera en outre le centre culturel de visiteurs et la place de l'UE à Cidade Velha, la fondation Amilcar Cabral et son musée à la mémoire de cette figure de proue de l'indépendance.

Contexte

Le partenariat spécial de l'UE avec le Cap-Vert remonte à 2007. Il comporte un dialogue politique régulier et la promotion d'une convergence des politiques grâce à une coopération pour le développement durable. Le partenariat est ancré dans des relations humaines et des liens culturels étroits, des valeurs politiques communes, ainsi que des intérêts communs. Il fournit un cadre à une étroite coopération reposant sur six piliers: la bonne gouvernance; la sécurité et la stabilité, et notamment une coopération accrue dans la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de drogue et la criminalité organisée; l'intégration régionale, la convergence des technologies et des normes; la société de la connaissance; la réduction de la pauvreté et le développement. En outre, il y a deux ans, à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat spécial, plusieurs domaines de coopération supplémentaires ont été ajoutés: l'investissement, l'emploi et la croissance; la gouvernance des océans et l'économie bleue, et la réforme de l'administration.

Pour la période 2014-2020, l'UE a alloué 79 millions d'euros au Cap-Vert au titre du 11e Fonds européen de développement, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance, la sécurité, la société de l'information, l'intégration régionale, et la convergence des normes et des technologies.

