Afrique: Les opportunités de coopération qu'offre la Chine au continent

Grâce à ses nombreuses actions, notamment dans le cadre de son initiative, « la Route et la ceinture », la Chine est passée premier partenaire des pays en développement. Le sujet a été largement abordé lors du séminaire de formation de journalistes d'Afrique francophone à Beijing, en août dernier.

L'une des actualités majeures de 2019 en Côte d'Ivoire aura été l'inauguration du Canal de Vridi élargi et approfondi du Port autonome d'Abidjan. Désormais, les plus grands navires peuvent entrer et accoster dans ce port.

Si ce chantier a pu être réalisé, c'est grâce au concours de la Chine. En effet, 85% des 150 milliards de francs CFA ont été décaissés par Eximbank Chine pour le redimensionnement de cet important ouvrage.

Et c'est une entreprise chinoise qui a effectué les travaux. Au Congo (Brazzaville), le plus grand aéroport est une réalisation de la Chine.

Ce ne sont là que deux exemples du genre d'interventions que la Chine mène en Afrique dans le cadre de sa coopération avec le continent.

Une coopération qui se veut le plus large possible en termes de domaines. Le commerce, la finance, les infrastructures, la santé, l'éducation, la culture, le tourisme, etc., tous les secteurs sont concernés.

En effet, la Chine (Choung Kwo en chinois) a opté pour la construction d'«une communauté de destin Chine-Afrique marquée par le partage des responsabilités, la coopération gagnant-gagnant, le bonheur pour tous, la prospérité culturelle et la sécurité commune », comme l'a soutenu son Président Xi Jinping, lors de sa visite historique en Afrique en 2013 et à l'occasion du forum de Beijing sur la coopération sino-africaine, en septembre 2018. D'où les nombreuses initiatives que le gouvernement a entreprises depuis plusieurs années en faveur des pays africains.

Ces initiatives ont été déroulées par Sun Jiwen, ancien ambassadeur de Chine au Gabon et d'autres personnalités chinoises, lors du séminaire de formation des journalistes d'Afrique francophone à Beijing en août dernier.

On note, entre autres, que pour accompagner l'industrialisation en Afrique, le gouvernement chinois encourage les entreprises chinoises à investir en Afrique. Une enveloppe de 10 milliards de dollars leur est réservée.

Elles sont, d'ailleurs, de plus en plus nombreuses à répondre à cet appel. Ce qui fait le bonheur des pays d'accueil, soutient l'ancien ambassadeur, Sun Jiwen, c'est que « la délocalisation des entreprises chinoises en Afrique est une chance de vulgarisation de l'industrialisation ».

A Djibouti, par exemple, une société d'origine chinoise spécialisée dans la fabrication de chaussures y est installée avec 4000 emplois créés. Dans ce pays, la Chine y déploie un parc industriel comme c'est le cas au Sénégal.

A propos des infrastructures, les financements chinois ne cessent de s'accroître en Afrique. La question des infrastructures tient particulièrement au pays qui est un monstre en la matière.

On se souvient que lors de sa tournée africaine, le Président Xi Jinping avait rassuré les gouvernements sur « la détermination chinoise à accélérer l'établissement de partenariats avec l'Afrique pour la construction des infrastructures transnationales et transrégionales en vue de promouvoir l'interconnectivité entre les différents pays africains ».

Qi Jianhua, professeur à l'Institut de diplomatie de Chine, qui a entretenu les journalistes sur le thème- du système d'aide de la Chine à l'Afrique- signale qu'une quarantaine d'accords de coopération avaient alors été signés, dont plusieurs portent sur de grands projets socio-économiques.

Pour mener à bien ses actions en faveur des Africains, la Chine a dégagé, entre autres fonds, 60 milliards de dollars pour ses appuis financiers. L'accent est surtout mis sur les aides sans contrepartie, les prêts sans intérêt et les prêts préférentiels.

Dans un souci de faciliter davantage les opérations, les autorités chinoises mettent un point d'honneur à encourager les institutions financières chinoises à ouvrir plus d'agences en Afrique. Il s'agit de favoriser la proximité entre les ressources financières et les projets.

La Chine ne se contente pas de financer des infrastructures en Afrique, la formation tient une part importante dans ses rapports avec le continent.

Des opportunités de formation sont à la disposition des pays africains. 50 mille bourses ont été accordées en trois ans à des jeunes africains formés dans les universités chinoises. Et le programme est loin de s'arrêter.

Au niveau de la santé, nombre d'Etats africains bénéficient du soutien du gouvernement chinois à travers de nombreuses initiatives. Elles vont de la construction d'établissements sanitaires à l'envoi de médecins chinois en Afrique.