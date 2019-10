Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - Le président du Sénat congolais reçu par son homologue rwandais

De retour à Brazzaville, après avoir pris part aux travaux du forum du parlement panafricain sur la lutte contre le commerce des armes légères et de petits calibres en Afrique du Sud, Pierre Ngolo a marqué un arrêt à Kigali, le 4 octobre. Une occasion qui lui a permis de s'entretenir longuement avec Bernard Makuza.

Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur les sujets d'actualité africaine et internationale, sans oublier la coopération parlementaire bilatérale entre le Congo et le Rwanda. Elles ont aussi évoqué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et marqué leur soutien aux efforts inlassables que déploient les deux présidents, Denis Sassou N'Guesso et Paul Kagame, relatifs aux questions de paix, de sécurité et de développement dans la sous-région des Grands Lacs et dans le cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont les deux pays sont membres.

Pierre Ngolo a eu la primeur de l'information au sujet de la consécration de Guy Nestor Itoua, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès du Rwanda, en qualité de doyen du corps diplomatique.

À cette occasion, le président de la chambre haute du parlement congolais lui a adressé, au nom du chef de l'Etat, ses sincères félicitations tout en lui demandant de continuer de représenter dignement le Congo dans son pays d'accréditation.

Guy Nestor Itoua a été précédemment doyen du groupe diplomatique africain et celui des ambassadeurs d'expression française au Rwanda. Il est accrédité dans ce pays depuis le 11 juillet 2016.