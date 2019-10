Afrique de l'Ouest: "WAFU Cup of Nations" - Cote d'Ivoire-Ghana et Sénégal-Mali en demi-finales

Thiès — Les demi-finales de l'édition 2019 du tournoi de l'UFOA (WAFU Cup of nations) vont opposer mardi le Ghana à la Côte d'Ivoire et le Sénégal au Mali, mercredi, au stade Lat Dior de Thiès.

La demi-finale Sénégal-Mali, initialement prévue ce mardi, a été reprogrammée mercredi pour donner un peu plus de temps aux Aigles qui avaient joué leur match de quart de finale ce dimanche face aux Leone Stars de la Sierra Leone (1-0).

Le Sénégal avait battu le Bénin en quart de finale jeudi sur la même marque de 1-0.

La Côte d'Ivoire et le Ghana vont ainsi s'affronter mardi, pour un derby qui s'annonce disputé. Les deux sélections locales ont obtenus leur ticket pour les demi-finales à l'issue des tirs au but respectivement contre le Togo et le Burkina Faso.

Parallèlement à la course pour le titre de la "WAFU Cup of nations", les demi-finales du play down seront organisées.

Avant Côte d'Ivoire-Ghana prévue à 20h, les organisateurs ont programmé le match Gambie-Cap Vert (17h) avant Guinée-Libéria prévue mercredi à la même heure.

La finale de la compétition de la WAFA Cup of nations est prévue ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès qui abrite la compétition depuis le 28 septembre dernier.

En plus du trophée, le vainqueur empochera la somme de 100.000 dollars US, soit quelque 60 millions de francs CFA.