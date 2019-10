Afrique de l'Ouest: UEMOA - La faiblesse des échanges intracommunautaires mise en exergue au Forum sur la libre circulation des personnes et des biens

Le 10 janvier 2019, l'Union économique et monétaire ouest africaine célébrait le 25ème anniversaire de sa création. C'était sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, et en présence de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso.

«Le bilan fait à cette occasion par les hautes autorités de l'Union a mis en exergue les acquis, mais également les défis à relever pour parfaire le processus d'intégration régionale.

Au nombre de ces défis figurent en bonne place les enjeux sécuritaires, la question de l'emploi des jeunes, les entraves à la libre circulation des personnes et des biens et le faible niveau du commerce intracommunautaire », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Dans le but de poursuivre la réflexion ainsi lancée, s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou, un forum sur le thème « Uemoa A, 25 ans, ensemble relevons le défi de la libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire sécurisé ».

Un forum qui a pour objectif de favoriser le dialogue entre les principaux acteurs de l'intégration régionale et de les mobiliser autour des défis majeurs actuels.

Cette rencontre permettra également de recueillir les contributions sur la réalité de la libre circulation des personnes et des biens, en lien avec l'évolution du contexte sécuritaire et d'esquisser des pistes d'amélioration.

Dans son allocution d'ouverture, le Président de la Commission de l'Uemoa, Boureima Abdallah de souligner la volonté des Etats membres de concrétiser la forte aspiration de construire un espace uni, solidaire et en progrès continu pour le bien-être des populations.

Dans cette dynamique, on peut citer : « l'adoption de la Directive relative à la mobilité des étudiants dans l'espace UEMOA et qui permet à tout Etudiant d'un Etat membre de d'inscrire et de poursuivre des études partout dans les universités publiques de l'union.

S'y ajoutent les directives portant sur la circulation et le libre établissement des professionnels de l'espace s'agissant notamment des médecins, chirurgiens-dentistes , pharmaciens , architectes , avocats etc...

Il faut également mentionner l'institutionnalisation d'un visa unique UEMOA avec l'adoption en mars 2009, d'un Acte additionnel instituant la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non ressortissantes de l'Union.

Toutefois, le président de la commission de l'Uemoa de souligner des « difficultés qui existent et font que notamment le niveau des échanges intracommunautaires reste encore faible au regard de nos attentes (Il se situe autour de 11%) et que certains textes sur le droit d'établissement ne sont pas pleinement appliqués par les Etats ».

Au surplus, ajoute -il, notre espace communautaire fait face à une insécurité grandissante et multiforme, qui constitue un défi majeur pour la consolidation et l'approfondissement du processus d'intégration.

Quant au professeur Alioune Sall, Directeur Exécutif de l'Institut des Futurs Africains , faisant le bilan de l'intégration régionale au sein l'espace Uemoa de rappeler que toutes les réformes nécessaires pour créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes , des biens , des services , des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée , ainsi que sur le tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ont été prises par les instances de l'UEMOA. Mais souligne -t-il, les objectifs visés n'ont pas été tous au rendez-vous.

Les échanges intracommunautaires, même si elles ont doublé en volume en 10 ans, entre 2006 et 2016, ne se situent qu'à 11,6% du total des échanges commerciaux de la zone, niveau nettement inférieur à l'objectif de 25% fixé par le programme régional de développement des échanges commerciaux dans l'espace Uemoa.

Selon le professeur Alioune Sall , les principales raisons de cette faiblesse ont été mises en relief par le Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement , Alassane Ouattara , lors de son allocution à l'occasion du 25eme anniversaire de l'UEMOA. Elles trouvent leur origines, outre la structure du commerce marquée par une homogénéité des biens et services échanges dans les

« nombreux contrôles sur les corridors, les prélèvements illicites et autres faux frais et les longs délais pour le transport des marchandises et,

les distorsions en matière de concurrence et , en particulier des difficultés pour certaines entreprises à avoir accès aux marchés , notamment publics , de certains pays de l'Union ».

Plus de 200 personnes , composées d'anciens ou actuels décideurs politiques de la région, des praticiens de haut niveau, des universitaires, des membres de la société civile, des journalistes et des représentants des acteurs concernés prennent part à ce forum.