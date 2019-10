Cote d'Ivoire: Mise en œuvre de la nouvelle politique forestière - Une table ronde pour la mobilisation des ressources en janvier 2020

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a animé, hier, à la Primature, une conférence de presse pour annoncer une importante rencontre avec les bailleurs de fonds prévue pour le 16 janvier.

Le Gouvernement s'est engagé à inverser la tendance de dégradation de la forêt ivoirienne en adoptant, en mai 2018, la nouvelle Politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts dont l'objectif est de permettre au pays d'avoir du couvert forestier sur au moins 20% de sa superficie totale à l'horizon 2045, contre environ 10% actuellement.

La stratégie de mise en œuvre de cette politique nécessite 616 milliards de F Cfa qui doivent provenir non seulement des pouvoirs publics mais aussi et surtout du secteur privé et des partenaires techniques et financiers de qui la plus grosse part est attendue.

Le ministère des Eaux et Forêts, cheville ouvrière de cette politique, a donc décidé de mobiliser les ressources financières auprès des partenaires de l'Etat à travers une table ronde dite des bailleurs qui est annoncée pour le 16 janvier 2020 à Abidjan.

En prélude à cette importante rencontre, le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a animé le lundi 7 octobre, à l'auditorium de la Primature au Plateau, une conférence de presse, en présence des partenaires traditionnels de l'Etat, du corps diplomatique, des institutions multilatérales de coopération et des membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels.

Une rencontre au cours de laquelle les partenaires techniques et financiers, par la voix de leur porte-parole, Emmanuel Debroise, par ailleurs représentant l'Agence française de développement (Afd), ont réaffirmé leur engagement aux côtés des autorités pour une bonne préparation de la table ronde et leur entière disposition à apporter le financement nécessaire.

Pour le ministre Donwahi, il n'y a plus de temps à perdre si on veut sauver ce qu'il reste de la forêt ivoirienne et assurer aux générations futures un cadre de vie idéal.

« Il faut sauver la forêt ivoirienne, en regagnant le terrain perdu par des actions efficaces et qui se font de la manière la plus inclusive possible. Reboiser, mobiliser nos populations et nos partenaires est notre priorité.

Nous devons regarder loin . Cette table ronde sera donc une étape essentielle dans le démarrage de ce grand projet à la fois ambitieux et particulièrement urgent », a déclaré Alain-Richard Donwahi.

Un million d'arbres à planter le 15 novembre

La forêt est désormais un enjeu prioritaire pour l'État et les différentes structures publiques concernées.

A ce titre, le ministre Donwahi a profité de l'occasion pour annoncer les objectifs du planting d'arbres, le 15 novembre. En effet, cette date qui est consacrée à la Journée de la paix en Côte d'Ivoire, est aussi celle de planting d'arbres depuis l'an dernier.

Et cette année, à en croire le ministre des Eaux et Forêts, l'objectif est d'atteindre un million d'arbres plantés sur toute l'étendue du territoire national.

Il a appelé tous les Ivoiriens et les partenaires et le secteur privé à s'y impliquer. « Nous lançons donc un appel à la mobilisation de tous : partenaires au développement, secteur privé, planteurs, industrie du cacao et du chocolat, société civile », a-t-il lancé.