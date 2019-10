Congo-Kinshasa/Algérie: Dix-neuf Léopards sont déjà à Alger

Le décor est déjà planté à Alger, Capitale d'Algérie, où les Léopards de la République Démocratique du Congo seront reçus par les Fennecs le jeudi 9 octobre, au stade Moustapha Tacker, à Blida, sous le coup de 20h45', heure de Kinshasa, en match amical international de la date Fifa. Seize Léopards et non des moindres, ont foulé lundi le sol algérien très tôt matin, et se sont même entraînés le soir sous la direction de Christian Nsengi Biembe.

Il s'agit de : Jackson Lunanga (AS V.Club/Kinshasa), Ava Dongo (AS V.Club/Kinshasa), Kevin Mundeko (TPMazembe/RDC), Jackson Muleka (TP Mazembe/RDC), Anthony Mossi (Chiasso FC/Suisse), Glody Ngonda (Dijon FCO/France), Neeskens Kebano, (Fulham/Angleterre), Chadrac Akolo, (Amiens FC/France), Gaël Kakuta (Amiens FC/France), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre, Parfait Mandanda (Charleroi/Belgique), Jordan Botaka (St Trond/Belgique), Chancel Mbemba (Porto FC/Portugal), Edo Kayembe (Anderlecht/Belgique) et Cédric Bakambu (Beijing Guon/Chine).

Bolasie Yannick (SC Sporting/Portugal), Mpoku Paul José (Standard de Liège/Belgique), Moke Wilfried (Ankaraguçu/Turquie) sont arrivés dans la soirée. D'autres joueurs dont Dieumerci Mbokani qui réapparait deux ans après, étaient attendus tard dans la soirée. Une seule absence confirmée jusque-là, c'est celle de Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique) blessé dans son club.

Cette première séance d'entraînement a été précédée dimanche par une séance de récupération, dans la salle de fitness de l'hôtel Hyatt Regency, sous la supervision de Jean-François Mbuyi.

Pour la suite du programme, les Léopards vont s'entraîner de la manière suivante : mardi 8 octobre, dans la matinée de 8h00' à 9h30' et dans l'après-midi, de 16h00' à 17h30'.

Un match amical de haut niveau...

Ce sera le premier match des Léopards de la RDC depuis leur élimination en 8èmes de finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, le 7 juillet 2019, par les Baréas du Madagascar, match perdu aux tirs au but (2-2/4-2).

Trois mois après, revoici les vaillants Léopards sur terrain, avec un nouvel entraîneur Christian Nsengi Biembe, visiblement très confiant, mais qui doit le démontrer jeudi sur terrain. C'est un match opposant le champion d'Afrique en titre, 4ème nation africaine au dernier classement mensuel de la Fédération internationale de football association (Fifa), et la RDC 8ème de finales à la dernière Can, et 9ème nation africaine au dernier classement Fifa.

L'Algérie et la RDC, faut-il souligner, sont deux nations qui ne se rencontrent pas assez. Dans les annales, il y a quelques matches seulement : les Algériens l'ont emporté une fois (0-1, en 1988 à Casablanca lors de la CAN) pour trois matches nuls, dont le plus récent remonte à 2000 (0-0 lors de la CAN, à Kumasi, au Ghana).

Aussitôt après le match contre les Fennecs, les Léopards prendront la direction de Paris, en France, pour un autre match amical contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire. Les deux matches entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe pour le coup d'envoi de la campagne qualitative à la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, qui démarre au mois de novembre prochain.