Congo-Kinshasa: Bukavu - Félix Tshisekedi prêt à mourir pour la paix à l'Est du pays

Depuis l'après-midi du lundi 7 octobre 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu où il va présider aujourd'hui mardi 8 octobre 2019, la cérémonie de l'inauguration et dénomination de la station des recherches agricoles moderne l'IITA de Kalambo.

Aussitôt arrivé, le Chef de l'Etat congolais a tenu un meeting populaire à la place de l'indépendance. En marge de cette sortie, il a laissé entendre, devant une marée humaine, qu'il est prêt à mourir pourvu que la paix règne définitivement dans la partie Est du pays souvent en proie aux groupes armés.

En effet, Félix Tshisekedi s'est engagé à œuvrer pour apporter la paix, une paix définitive, nécessaire pour la stabilité de la RDC. «Lorsque nous étions en campagne, j'avais mis en avant-plan comme priorité, le bien-être de l'homme congolais qui commence d'abord par le défi de la paix. Je suis conscient des souffrances qui sont les vôtres et je n'ai ménagé aucun effort depuis que je suis au pouvoir pour entretenir nos forces armées et tout faire pour que celles-ci soient au top niveau et puissent faire leur devoir qui consiste à imposer la paix dans l'ensemble du territoire national.

Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Je veux la paix et la paix définitive dans notre pays», a rappelé le Président de la République, sous le regard de son Directeur de cabinet Vital Kamerhe et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, tous les deux natifs de la province du Sud-Kivu.

Station des recherches agricoles

La cérémonie de l'inauguration et dénomination de la station des recherches agricoles moderne l'IITA de Kalambo va se passer aujourd'hui. Vu l'ampleur, ou mieux le caractère sous régional de ce centre, le Chef de l'Etat Rd. Congolais a convié, à cette cérémonie, plusieurs de ses homologues, entre autres, le Président Rwandais Paul Kagame, du Burundi Pierre NKurunziza, et du Kenya Uhuru Kenyatta. Selon les sources officielles, le Président honoraire Joseph Kabila sera également de la partie et l'ancien Président nigérian Olusegun Obasanjo ainsi que le Président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwimi ADESINA.