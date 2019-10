Ile Maurice: Paternité de la rose - Ganoo sert une mise en demeure à Barbier et Bumma

Il l'a dit et le maintient, le nom, la couleur et le symbole utilisés par le Mouvement patriotique (MP) lui appartiennent. Et Alan Ganoo a fait servir une mise en demeure à Jean-Claude Barbier et Atma Bumma ce lundi 7 octobre. Ces deux membres du MP ont fait évincer Alan Ganoo et Tania Diolle du parti hier soir.

Au cours d'une conférence de presse cet après-midi, Alan Ganoo, en présence de Tania Diolle, a rappelé que c'est Mohammud Yasin Hamuth qui avait enregistré le MP en son nom. Aujourd'hui celui-ci lui a donné l'autorisation d'utiliser le nom, la couleur et le symbole du MP. Alan Ganoo compte mettre une injonction contre ceux qui utilisent le nom, la couleur et le symbole du parti de la rose.

Alan Ganoo a confirmé qu'il a obtenu trois tickets avec le MSM et que des discussions sont en cours pour obtenir un quatrième. Il dément les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu de l'argent pour changer de position samedi. «C'est de la bassesse. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Mon combat a été toujours en faveur des opprimés et des pauvres», a-t-il déclaré. Il a aussi annoncé la tenue d'un rassemblement au no 14 le dimanche 13 octobre.

Quant à Tania Diolle, elle a affirmé qu'elle n'était jamais intéressé à être candidate avec le parti travailliste. De ce fait, c'est faux, déclare-t-elle, de dire qu'elle n'aurait pas obtenu une investiture dans la circonscription qu'elle aurait choisie.

Interrogé, Atma Bumma a indiqué que Jean-Claude Barbier et lui sont en contact avec leur homme de loi.