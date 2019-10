Soudan: Les dirigeants de la FDLC prennent la parole lors d'un séminaire politique à Méroé

Méroé — - Les Comités de la Résistance à Méroé ont organisé Dimanche un Séminaire Politique sur le rôle des Comités de la Résistance et de la Construction et les Défis de la Période de Transition dans la Situation Politique actuelle.

S'exprimant lors du Séminaire au Théâtre Al-Ahli, le Dr Ibrahim Al-Amin a évoqué un nombre de Problèmes et de Programmes que le Gouvernement de Transition aspire à appliquer au cours de la prochaine phase, notamment la Justice et la Paix Durable, à résoudre les Difficultés Economiques et à lutter contre la Corruption.

Pendant ce temps, Ja'afer Hassan, Dirigeant des Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC), a souligné la nécessité pour les Comités de la Résistance de jouer pleinement leur rôle en soutenant les Plans et les Programmes du Gouvernement de Transition en surveillant et en combattant les Spoilers et les Manipulateurs des moyens de subsistance de la Population, ainsi qu'en contrôlant la Distribution des Services, des Biens de Consommation et des Médias, produits pétroliers aux citoyens.

Wajdi Saleh a souligné l'importance du Travail Institutionnel et de la Solution des problèmes locaux liés aux Services de Base.