Afrique: Sommet sur le leadership de la fédération pour la paix universelle au Japon - Macky Sall, Mgr Munib A. Younan et Ban Ki Moon lauréats du prix Sunhak pour la paix

Lors du sommet sur le leadership et le développement d'une paix durable en Asie tenu le samedi 5 octobre 2019 à Nagoya au Japon, le président sénégalais Macky Sall et Mgr Munib A. Younan ont été désignés lauréats du prix Sunhak pour la paix 2020 quand l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, a été sélectionné comme lauréat pour le prix des fondateurs lors du Japan Summit and leadership conference 2019 (JSLC) le samedi 5 octobre 2019 à Nagoya.

Le président Macky Sall est reconnu pour avoir propagé une démocratie mature dans les pays voisins du continent africain, où la dictature et la pauvreté sévissent encore, en raccourcissant avec succès le mandat présidentiel et pour avoir mené une relance économique au moyen d'une politique transparente dans son pays.

Mgr Munib A. Younan, réfugié palestinien, est reconnu pour son dévouement à rapprocher le judaïsme, le christianisme et l'islam du Moyen-Orient depuis plus de 40 ans depuis sa nomination en tant que pasteur luthérien en 1976, et pour son rôle de premier plan dans la recherche d'une solution pacifique au conflit israélo-palestinien.

L'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, lauréat du Prix des fondateurs, a été retenu pour son dévouement pendant son mandat à diriger l'ONU vers un monde durable face à des défis et à des crises sans précédent, telles que la crise économique mondiale, le changement climatique, le terrorisme et les questions de réfugiés.

Hong Il-sik, président du comité du Prix Sunhak pour la paix, a déclaré « Avec le développement de l'intérêt personnel dans le monde entier, l'esprit d'internationalisme coopératif qui sous-tendait l'ordre mondial de l'après-guerre est en nette régression.

Les lauréats du prix aujourd'hui sont des gens qui se sont engagés à abolir les frontières et qui se voient avec les idéaux de coopération et de coprospérité afin de créer ensemble un monde meilleur et pacifique ».

Il faut noter que le prix Sunhak pour la paix découvre et récompense tous les deux ans des personnes et des organisations qui ont contribué à la paix et au bien-être des générations futures.

Le prix de 1 million de dollars américains est la plus grande récompense au monde. Le lauréat du prix des fondateurs recevra 500 000 dollars américains . La cérémonie de remise des prix aura lieu à KINTEX à Séoul, en Corée du Sud, le 5 février 2020.