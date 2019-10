Cote d'Ivoire: Songon Nord /RHDP - Blé Guirao fait des révélations sur l'arrestation avortée de Mambé en 2010

Jean Blé Guirao, directeur exécutif adjoint du RHDP chargé du sport a remis, le dimanche 6 octobre 2019, les clés de deux véhicules aux femmes et aux jeunes de Songon-Nord, en vue d'une mobilisation en faveur du RHDP.

Profitant de la finale du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara, Jean-Blé Guirao a lancé un message aux populations de Songon-Nord et Kossihouen : "Le directeur exécutif du RHDP nous a instruit de venir à Kossihouen pour partager avec vous des moments de joies sur les terres de Beugré Mambé.

En 2010, Beugré Mambé était président de la CEI et moi, président en exercice du RJDP, le Rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix. Alphonse Djédjé Mady qui était le président du Directoire m'a appelé pour me dire d'aller chez Beugré Mambé, on veut l'arrêter.

En moins d'une heure, nous avons mobilisé les jeunes de Côte d'Ivoire et nous avons formé un cordon devant la résidence du Mambé. Les forces de l'ordre qui étaient venues l'arrêter ont échoué

Vous avez un fils digne, fidèle et combattant. Beugré Mambé a compris que l'intérêt de ses parents et de Songon est au RHDP. On revient de loin. Beaucoup parmi nous sont tombés pendant la crise de 2002 et 2010.

Prions Dieu pour ne pas qu'on retombe dans une crise. N'écoutez pas ceux qui viennent vous perturber, écoutez ceux qui vous apportent le bonheur, le développement. On vient de loin et on va loin et parce qu'on va loin, il faut vous attacher à ceux qui construisent, et le Président Alassane Ouattara est un bâtisseur".

Au nom du gouverneur du District d'Abidjan, Blé Guirao a remis les clés de deux véhicules à Mme Djro Marie-Angèle, présidente des femmes RHDP de Songon et à Nathanaël Djako Djako, délégué RHDP de Songon.

En sa qualité de coordonnateur RHDP de Songon, Beugré Mambé a également prévu la remise de 30 tricycles, dont 5 ont déjà été réceptionnés et trois autres véhicules.

Nathanaël Djako Djako a remercié le gouverneur du District d'Abidjan pour ses actions en faveur du développement de Songon, à savoir l'installation d'usines, le bitumage des axes PK 44-Nongouakon et PK 44-Guébo 2.

En termes de doléances, Nathanaël Djako a souhaité, entre autres, l'ouverture d'une agence Emploi-jeunes à Songon, l'octroie de prêts aux femmes dans le cadre du FAFCI.