Madagascar: Réunion des patrons français à Madagascar

Madagascar accueille depuis lundi une délégation du Medef, l'organisation patronale française. Pendant trois jours, la quarantaine de représentants d'entreprises hexagonales vont rencontrer leurs homologues malgaches, mais aussi et surtout les décideurs du pays.

Ce lundi, tout juste arrivés, les patrons français ont eu des entretiens avec le président de la République, le Premier ministre et différents membres du gouvernement ont eu lieu. Un jeu de drague à double sens. L'occasion pour la partie malgache de rassurer sur le climat des affaires et espérer attirer les investisseurs. L'occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir la Grande Île et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Tout est fait pour que chacun comprenne les opportunités d'affaires dans le secteur qui est le sien.

Frédéric Ljung, est le président d'Austral Concret, une PME réunionnaise spécialisée dans le béton décoratif. Il reconnait que certains de ses à priori sont tombés grâce à ces rencontres privilégiées : « L'avantage d'être ici, c'est de rencontrer les décisionnaires directement. Et d'aller très vite pour pouvoir prendre les bonnes décisions et proposer les choses qui peuvent potentiellement intéresser le gouvernement et avancer. Je vais avoir l'opportunité de rencontrer le ministre de l'Aménagement du territoire en tête à tête avec lequel je vais pouvoir échanger notamment sur les solutions de béton drainant que nous proposons. Des solutions intéressantes pour Antananarivo, mais également certainement pour d'autres villes de Madagascar pour résoudre les problèmes d'inondations récurrents. »

Rencontre avec le patronat malgache

Joël Randriamandranto, le ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, est satisfait : « Nous avons dans la délégation des gens qui sont intéressés par les transports et qui ont d'ailleurs des solutions modernes et concrètes pour Madagascar donc nous sommes ouverts à la discussion et surtout à la réalisation. Parce que le but c'est de concrétiser des projets pour le développement et la modernisation du pays. »

Et des solutions, Mehdi Caillis, le représentant de Poma, leader mondial en système de transport de passager par câble, par téléphérique, vient de lui en présenter : « Le but de notre venue est rencontrer la nouvelle équipe dirigeante et vérifier si effectivement il était possible dans les mois à venir de développer notre produit notamment dans la capitale où nous avons une solution de transports par câble qui pourrait résoudre la problématique de congestion urbaine. »

Demain, mercredi, la délégation rencontrera les bailleurs de fonds et les représentants du patronat malgache.