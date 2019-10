Afrique: Les recommandations de Docteur Hak Ja Han Moon

Le sommet sur le leadership et le développement d'une paix durable en Asie a pris fin dimanche 6 octobre 2019 à Nagoya au Japon par le festival culturel de bénédiction

Ouvert le samedi 5 octobre 2019, le Japan Summit and leadership conference 2019 (JSLC) a connu son apothéose lors du festival culturel de bénédiction, avec environ 40000 personnes. Cette cérémonie est une initiative Dr Hak Ja Han Moon visant à apporter les perspectives de résolution des conflits.

«Le Japon et la Corée ont laissé l'histoire la plus intime parmi les pays voisins du monde. Aujourd'hui, des conflits politiques ont surgi et divers effets sont en train d'émerger.

Nous ne pouvons ignorer la collision entre les intérêts nationaux et la justice japonaise - la Corée ne se détériore pas non plus.

Afin de résoudre les conflits et les luttes, quel que soit l'individu ou la nation, il est important de pardonner, d'aimer et de s'unir.

La croissance et le développement principaux ne sont possibles que dans cette atmosphère de compréhension mutuelle, de respect et de coopération », a déclaré Dr Hak Ja Han Moon.

Poursuivant, elle a indiqué que la coopération entre le Japon, la Corée et les États-Unis est indispensable à la paix durable en Asie de l'Est.

Selon elle , le projet de tunnel Japon - Corée qui relie le Japon à la Corée par un pont sous-marin au détroit de Béring qui sépare la Russie et l'Amérique du Nord est l'un des grands projets visant à éliminer les frontières, et qui unissent l'humanité en une seule famille humaine sous Dieu.