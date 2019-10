Congo-Kinshasa: Willy Kitobo prête oreille aux partenaires pour le développement réel du secteur minier

Le lundi 7 septembre 2019, dans son cabinet de travail, le Ministre des Mines, Willy Kitobo, a reçu, tour à tour, la structure Afica Brending Corporation (ABC), conduite par Madame Anita Kruger et la visite remarquée de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en RDC, Mike Hammer.

Ces séances de travail s'inscrivent en marge du prochain Forum Economique, «Investir en Afrique» qui se tiendra en Afrique du Sud en novembre prochain. Ce forum mettra sur une même table le secteur public et privé de la RDC, devant les investisseurs internationaux essentiellement basés en Afrique du Sud.

"Pour nous rassurer de la participation du ministre Willy Kitobo au prochain forum, nous avons décidé de lui rendre cette visite et en même temps, il nous a promis son soutien et sa participation", a déclaré Anita Kruger, chef de la délégation. Ce grand rendez-vous africain, précise-t-elle, se penchera en grande partie sur l'investissement, les infrastructures, l'énergie, les mines et l'agriculture. Elle a, par ailleurs, salué l'accueil très chaleureux du ministre de tutelle. Portant en lui des initiatives louables pour son secteur, le numéro Un des Mines en RDC reste attaché à la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, bien suivi à travers le programme du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba.

Muzungu Docta, Conseiller à l'Ambassade de la RDC à Pretoria, en Afrique du Sud, indique que cette rencontre des grands investisseurs sera facilitée par ABC, vu l'expérience qu'il possède dans le secteur et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays tels que la Guinée Equatoriale, le Nigeria, le Sud-soudan et le Zimbabwe. "Nous mettrons en face du gouvernement de la RDC les operateurs économiques ainsi que les institutions financières pour accompagner la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo. L'accent sera mis sur l'énergie car, elle constitue la base dans l'industrialisation du Mining", déclare-t-il.

Relancer les affaires

Quelques jours seulement après la visite du Président de la République à New York, l'Ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer vient d'ouvrir des consultations auprès des officiels congolais. Sa rencontre avec le Ministre des mines a tourné autour de la préparation du terrain aux investisseurs américains qui, en principe, doivent relancer les affaires en RDC après plusieurs années d'interruption.

Au bout d'une longue audience, Mike Hammer a fait savoir à la presse que sa visite auprès du ministre des Mines a été très productive dans le cadre du partenariat privilégié RDC-USA. Cette visite s'inscrivait aussi dans le cadre de la promotion de la prospérité, pour combattre la corruption et soutenir les efforts du ministère des Mines dans la recherche des bons investissements. "Les USA souhaitent édifier les potentiels projets pour voir ce qu'il y a d'intérêt aux USA, aux compagnies américaines, d'investir en RDC", dit-il au sortir de ces échanges. Signalons qu'au menu de la rencontre entre Mike Hammer et le ministre Willy Kitobo, il était également question d'évoquer des sujets importants dont la lutte contre la corruption, le respect des textes légaux et le choix des investissements sérieux dans la sécurité.