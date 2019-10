Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi à Bukavu - « Je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité »

Dans une déclaration faite lors d'un meeting tenu à la Place de l'indépendance, le lundi 7 octobre 2019 à Bukavu (Sud-Kivu), le président de la République démocratique du Congo, Felix Antoine Tshisekedi qui séjourne dans cette partie du pays, dit être prêt pour le sacrifice suprême pourvu que la paix revienne sur toute l'étendue du pays.

« J'avais promis, lors de la campagne, de ramener la paix à l'Est du pays ; une paix définitive et je vous promets que ça reste ma priorité », a affirmé Félix Tshisekedi. Ces mots du président de la république ont été bien choisis pour séduire une population meurtrie et victime de plusieurs atrocités.

Toutes les couches sociales et politiques de la province du Sud-Kivu et celles venues d'autres provinces environnantes ont répondu présent à ce rendez-vous. Ils ont accompagné le Président de la République de l'aéroport de Kavumu jusqu'au centre-ville de Bukavu, parcourant ainsi une distance d'environ trente de kilomètres.

Venu spécialement pour procéder à l'inauguration du Centre de recherche agricole de Kalambo, prévue pour ce mardi 8 octobre, le chef de l'Etat a, juste après son arrivée à Bukavu dans l'après-midi de ce lundi, tenu un meeting sur la Place de l'indépendance, située dans la commune de Kadutu.

Accompagné de son directeur de Cabinet, Vital Kamerhe, fils du terroir, Felix Tshisekedi a eu des mots justes pour rassurer la population du Sud-Kivu qui vit au quotidien dans l'insécurité. « Je vais entretenir les Forces armées pour qu'elles soient au top niveau de défendre le pays comme il se doit », a affirmé Félix Tshisekedi. Avant de souligner que le bien être de l'homme congolais, par les défis de la paix, est son souci majeur.

Le président de la République a aussi insisté sur sa ferme volonté de faire de la gratuité de l'enseignement primaire, une réalité et son souci de diversifier l'économie du pays.

L'IITA, deuxième laboratoire en Afrique subsaharienne

Ce mardi 8 octobre, le chef de l'État va procéder à l'inauguration et à la dénomination de la station de recherche de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) de Kalambo. Cette station sera baptisée « Campus de recherche IITA, Président Olusegun Obasanjo ». Par la même occasion, Félix Tshisekedi procédera également à l'inauguration du nouveau bâtiment de cette station abritant, entre autres, un laboratoire de pointe en matière de biotechnologie, deuxième laboratoire en Afrique subsaharienne.

Selon le service de communication d'IITA, les efforts menés par Olusegun Obasanjo, ancien chef d'État du Nigeria pour le développement du secteur agricole des pays d'Afrique subsaharienne en général et de la République démocratique du Congo en particulier, ainsi que son appui soutenu à l'IITA dans la mobilisation des partenaires techniques et financiers lui ont valu cet honneur.

L'IITA est également membre du groupe consultatif de la recherche internationale agricole et intervient en RDC avec l'appui de ses partenaires financiers et techniques dans le secteur agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la gestion des ressources naturelles et la promotion des activités génératrices des revenus, grâce aux produits agricoles, a confié Merveille Kungwa, responsable de communication de IITA.

À Bukavu, le décor est déjà planté pour recevoir les visiteurs de marque qui prendront part à cette cérémonie. Notamment, l'ancien président congolais, Joseph Kabila, le président rwandais Paul Kagame, le président burundais, Pierre Nkurunziza, ainsi que l'ancien chef d'État du Nigeria Olusegun Obasanjo.