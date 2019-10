Gabon: Journée mondiale de l'habitat - Le gouvernement gabonais célèbre la 34è édition

Le Gabon via son ministère des Aménagements fonciers de l'Urbanisme, de l'habitat et du logement a célébré la 34è édition de la journée mondiale de l'Habitat. L'Institut français du Gabon(IFG) a servi de cadre pour le lancement officiel de ladite journée, ce lundi 07 octobre 2019.

C'est une salle archi comble de l'Institut français du Gabon(IFG) qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la Journée mondiale de l'Habitat et de l'architecture. Le Chef du Gouvernement et plusieurs de ses ministres étaient présents à cet évènement. L'évènement qui a vu l'inauguration de la « Maison cent pour cent Gaboma ». Pour Ernest Mpouho Epigat, ministre des Aménagements fonciers de l'Urbanisme, de l'habitat et du logement, l'accès à la propriété pour tous est un défi permanent. Il affirmera d'ailleurs que plusieurs innovations, celle d'augmenter le nombre de logements à travers l'utilisation de matériaux locaux.

« Une maison pour tous est une noble ambition, mais bien plus qu'une ambition, c'est un défi. Un défi de créativité, d'invention. Les besoins sont nombreux mais toujours plus grands que les ressources. Alors que les défis c'est d'explorer qui n'ont pas l'air d'être des ressources, notamment, les déchets. L'architecture et la construction produisent beaucoup de déchets. L'exploitation industrielle des matériaux meubles parmi lesquels, le bois, produisent des déchets... » reconnait et affirme, Jean Joël Mébalé, président de l'Ordre gabonais des Architectes.

Aussi a-t-il fait savoir que les artisans par eux encadrés depuis quelque temps, leur ont donné la leçon, pas du simple recyclage, mais celle de la valorisation de ce qui semble être déchets. « Ils nous ont montrés la richesse qu'il y a à travailler avec le disponible, même le plus insignifiant. Les architectes ont alors appris et se sont engagés à valoriser ce qui n'a pas l'air d'avoir de la valeur. Et c 'est ce qui qui donne un potentiel de richesse, de valeur ajoutée et finalement de bien être sociale et économique. Il y a de la richesse là où il ne semble pas y avoir » va-t-il poursuivre. Et pour enfin conclure que cette maison cent pour cent Gaboma et d'abord et avant tout, un ballon d'essai qui traduit l'ambition de commencer l'impossible avec le disponible.