Congo-Kinshasa: Journée Mondiale de l'Habitat - Pius Muabilu appelle au changement des mentalités pour la gestion durable des déchets

Le premier lundi du mois d'octobre a été décrété «Journée Mondiale de l'Habitat» par les Nations Unies. L'objectif étant de transformer les villes et établissements humains, d'attirer l'attention sur le rôle des villes comme moteur de croissance et de faire comprendre que, lorsqu'elles sont bien planifiées, les villes peuvent permettre aux habitants de s'épanouir.

En marge de l'édition 2019 de cette journée, M. Pius Muabilu Mbayu Mukala, Ministre d'Etat ministre en charge de l'Urbanisme et Habitat, s'investissant dans la vision de «Villes Bopeto, Villes propres», invite les Congolais à une gestion adéquate des déchets ; sinon, ils entraineront une pollution excessive de l'air, du sol et de l'eau, nuisant à la santé publique, aux écosystèmes, à la biodiversité ainsi que l'accumulation des déchets aux océans du monde.

Pour le Ministre d'Etat, sans un effort personnel, il n'est nullement possible de relever les défis de la salubrité des villes de la RD. Congo. Par ailleurs, conscient et informé de l'évolution des technologies dans le monde, Pius Muabilu estime que la gestion durable des déchets présente des opportunités, entre autres, la création d'emplois, la croissance de l'économie et l'amélioration de la santé et des écosystèmes. Car, pour y parvenir, il faudrait repenser, refuser, réduire, réutiliser et recycler les différents déchets. Ainsi donc, il en appelle à la mobilisation de toutes les énergies des partenaires, en vue de contribuer, de manière significative, à ces actions initiées par le Gouvernement de la République.

"Dans cette optique, les technologies d'avant-garde telles que l'automatisation, la robotique, les véhicules électriques, les technologies des énergies renouvelables, les biotechnologies et l'intelligence artificielle, peuvent transformer les sphères sociales, économiques et environnementales, car elles offrent le potentiel de solutions meilleures, moins chères, plus rapides, évolutives et faciles à utiliser pour les problèmes quotidiens, y compris la gestion des déchets", propose-t-il. Ci-dessous, l'intégralité du message à la nation du Ministre Pius Muabilu, à l'occasion de la Célébration de la journée mondiale de l'Habitat.

Mesdames et Messieurs, Chers Compatriotes,

Les Nations Unies ont proclamé le premier Lundi d'Octobre de chaque année, « Journée Mondiale de l'Habitat ».

L'objectif de cette journée vise à transformer les villes et les établissements humains, afin qu'ils ne laissent personne et aucun endroit derrière eux et d'attirer l'attention sur le rôle des villes comme moteur de croissance et faire comprendre que, lorsqu'elles sont bien planifiées, les villes peuvent permettre aux habitants d'aujourd'hui comme de demain, à s'épanouir.

Le thème principal de cette année s'intitule «Technologies de pointe, un outil pour transformer les déchets en richesse».

A travers ce thème, la Communauté Internationale promeut cette année, la contribution des technologies innovantes de pointe à la gestion durable des déchets produits par l'activité humaine, c'est-à-dire des déchets solides, liquides, domestiques, industriels et commerciaux qui continuent à avoir un impact dévastateur sur le changement climatique, la Santé Publique et l'environnement.

La République Démocratique du Congo, notre Pays, a choisi le sous-thème intitulé «VILLES BOPETO, VILLES PROPRES».

Des thèmes appropriés en cette période où le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, tient à faire de la Décentralisation des Villes et établissements humains, son leitmotiv de travail.

Mesdames et Messieurs, Chers Compatriotes,

Selon l'étude de 2018 sur la situation économique et sociale dans le monde, les technologies de pointe offrent d'immenses possibilités d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent, ainsi que d'accélérer considérablement les efforts pour atteindre les objectifs du développement durable et faire face aux changements climatiques.

Dans cette optique, les technologies d'avant-garde telles que l'automatisation, la robotique, les véhicules électriques, les technologies des énergies renouvelables, les biotechnologies et l'intelligence artificielle, peuvent transformer les sphères sociales, économiques et environnementales, car elles offrent le potentiel de solutions meilleures, moins chères, plus rapides, évolutives et faciles à utiliser pour les problèmes quotidiens, y compris la gestion des déchets.

Eu égard à ces possibilités, le Nouveau Programme pour les Villes, adopté en 2016, appelle à renforcer la coopération et l'échange de connaissances sur la science, la technologie et l'innovation, qui influenceront le développement des zones urbaines actuelles et futures dans le monde.

Mesdames et Messieurs, Chers Compatriotes,

Les Villes de la République Démocratique du Congo produisent environ 1 milliards de tonnes de déchets par an et peinent à répondre aux exigences de base en matière de gestion des déchets.

Cependant, les municipalités du pays consacrent en moyenne 5% de leur budget à la gestion des déchets solides et moins de 3% à l'assainissement.

Il va de soi que cela ne suffit pas pour financer les systèmes de gestion de base des déchets et de l'assainissement, alors que les utilisateurs sont souvent incapables ou peu disposés à payer pour les services de gestion de déchets fournis.

En effet, la collecte des déchets solides touche moins de la moitié de la population des villes du pays et les citadins n'ont pas accès aux services sanitaires de base.

Dans le monde, un tiers des déchets solides produits sont encore déversés à ciel ouvert, tandis qu'un cinquième seulement est destiné à la récupération des matériaux, c'est-à-dire au recyclage et compostage, et 80% de toutes les eaux usées sont rejetées dans les voies navigables du monde.

L'absence d'une gestion adéquate des déchets a entrainé une pollution excessive de l'air, du sol et de l'eau, menaçant la santé publique, les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que l'accumulation d'immenses quantités de déchets dans les océans du monde.

Les études ont démontré que les plastiques qui pénètrent dans les océans tuent près de 100.000 animaux marins chaque année.

Cette pollution a des effets économiques considérables sur le tourisme, la pêche et la santé.

En outre, il est estimé que toutes les 30 secondes, une personne meurt de maladies par des déchets mal gérés, comme la diarrhée, le paludisme, les maladies cardiaques et le cancer - ce qui représente environ 400.000 à 1.000.000 de décès par an-.

Mesdames et Messieurs, Chers Compatriotes,

Bien que souvent considérée comme problème, la gestion durable des déchets présente également des opportunités.

En innovant dans la gestion des déchets en repensant, refusant, réduisant, réutilisant et recyclant ces déchets, les villes peuvent non seulement relever le défi de l'amélioration de nos habitats, mais aussi créer des emplois, promouvoir la croissance économique, améliorer la santé et les écosystèmes - ce qui contribue à rendre les villes plus heureuses, plus écologiques et plus saines - ; elles peuvent également créer des économies énormes pour les villes.

Ces dernières peuvent devenir des pionnières dans la conservation de ressources précieuses, les économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Les technologies de pointe pourraient également être déployées dans le cadre d'un système intégré de gestion urbaine. Il s'agit, à titre exemplatif, de la production des données sur la gestion de déchets, qui seront intégrées aux données générées sur d'autres sujets urbains comme la santé publique, les licences commerciales et la gestion des urgences.

Des approches innovantes pour parvenir à une gestion durable des déchets doivent aborder tous les domaines de la hiérarchie des déchets, notamment la réduction, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination.

Réduire la production de déchets par des procédés sus-évoqués conduisant à faire de ces déchets des articles de mode, des bijoux ou des meubles.

Mesdames et messieurs, Chers Compatriotes,

A l'occasion de cette journée, il y a lieu de sensibiliser tous les congolais sur les défis de la gestion des déchets solides municipaux et lancer des activités d'assainissement et de salubrité.

La sensibilisation dont il est question s'adressera principalement aux collectivités locales et fera la promotion du « Cadre de gestion intégrée durable des déchets », plus concrètement l'amélioration de la collecte et du traitement des déchets ainsi que la participation des parties prenantes.

La campagne soulignera la nécessité pour les Villes, de prendre en compte tous les aspects de la gestion durable des déchets, mais également des approches innovantes, si elles veulent transformer les déchets en richesse et évoluer vers une économie circulaire.

Transformer les déchets en richesse dans ce contexte, permettra d'économiser de l'argent en réfléchissant sur ce que nous considérons comme des déchets et ce que nous produisons. De cette façon, il conviendra de refuser la production et l'utilisation d'articles à usage unique, en réutilisant les matériaux et l'eau, en réduisant la production de déchets et en recyclant des déchets inévitables.

Les technologies de pointe peuvent permettre aux autorités non seulement de recueillir des données précises sur les flux de déchets dans leurs Villes, afin de comprendre qui produit, collecte, réutilise, recycle des déchets et où. Ce qui leur donnera la possibilité de prendre des décisions plus éclairées, mais aussi de soutenir la planification et la mise en œuvre d'une économie circulaire ; c'est-à-dire, passer d'un modèle linéaire de production et consommation à un modèle plus circulaire qui profite à tous.

Pour ce faire, l'atteinte de ce noble objectif, requiert de la République Démocratique du Congo, la mobilisation de toutes les énergies de ses partenaires en vue de contribuer de manière significative, à l'action visant à repenser positivement les déchets.

C'est à ce titre que j'invite mes compatriotes au changement de mentalités et faire de ces déchets une ressource précieuse et à entreprendre des recherches sur les nouvelles technologies de pointe susceptibles d'améliorer considérablement la gestion actuelle de déchets.

Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2019