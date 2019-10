Congo-Kinshasa: Diagnostic des maladies animales - La FAO renforce les capacités des vétérinaires

Il s'est ouvert ce lundi 7 octobre 2019, sous les bons offices de la FAO, les journées de formation de laboratoires sur les techniques sérologiques et de biologie moléculaire pour le diagnostic des maladies animales en RD. Congo. Les séances iront jusqu'au 18 octobre prochain, au Laboratoire Vétérinaire Central, à Kinshasa.

Le personnel du laboratoire et ceux œuvrant dans les différentes unités bénéficieront ainsi d'un renforcement des capacités de diagnostic de certaines maladies animales, principalement la grippe aviaire qui, très facilement, peut être transmise chez l'homme et créer des dommages. Des techniciens des provinces de Goma et Lubumbashi seront également présents pendant toute la formation. Laquelle formation sera dispensée par Mariam Diop, biologiste moléculaire au Laboratoire d'élevage et de recherche vétérinaire de Dakar.

Durant près de deux semaines, la formation des médecins vétérinaires sera principalement axée sur les capacités de diagnostic, l'autoévaluation des laboratoires ainsi que la mise en place des basiques de l'assurance qualité dans le laboratoire. "Le laboratoire de Kinshasa a dû émettre le besoin de renforcer les capacités du personnel pour certaines techniques de diagnostic de base afin qu'il puisse les prendre en charge correctement", a déclaré Mme Diop, à l'ouverture de la formation.

Elle a annoncé, par ailleurs, qu'au cours de ces séances de renforcement des capacités, il y aura une partie consacrée à la théorie et surtout beaucoup de pratiques. Elle a martelé sur le fait que le Laboratoire vétérinaire central doit travailler avec un minimum de sérieux et de responsabilité étant donné que les résultats de leurs analyses sont transmis au niveau de toute la République.

"Lorsqu'on parle de santé animale, cela a un impact direct sur la santé humaine, et la prévention doit provenir de nous", s'est fait comprendre le Dr Julienne Sumbu, Directeur et chef de service du Laboratoire vétérinaire central. Elle reste convaincue que cette formation est très importante et très utile pour le laboratoire. "Vous savez, quand il y a des problèmes sur terrain, c'est le diagnostic de laboratoire qui permet de les confirmer. Et quand vous avez des techniques rapides, on sait détecter la maladie très rapidement et la riposte aussi sera rapide. A ce moment, on peut circonscrire la situation qui pouvait être alarmante, mais en peu de temps on peut prendre des mesures efficaces pour limiter les dégâts", a-t-elle assuré.

Et, pour cela, "nous ne pouvons que remercier l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture puisque la formation doit être continue. Nous croyons que ce n'est pas la dernière fois", avance Julienne Sumbu.

En mode autoévaluation

Parmi les objectifs de cette formation, il y a également l'autoévaluation des laboratoires. Chaque pays participe plus ou moins au contrôle de la sécurité sanitaire mondiale et les laboratoires participent aussi à l'amélioration de celle-ci par leurs activités. Et donc, "ils doivent pouvoir faire une autoévaluation régulière en termes de diagnostic mais, aussi ce qu'on appelle l'agenda de biosécurité que tout le monde doit suivre actuellement pour éviter la dissémination rapide et incontrôlée des pathogènes de manière intentionnelle ou non, quelle que soit la façon dont cela va se propager", précise Miriam Diop.

Il s'agira aussi de mettre en place les basiques de l'assurance qualité dans le laboratoire. C'est bien de travailler, soulève la formatrice, mais chaque fois qu'on fait une activité on doit s'assurer qu'elle a été faite correctement et les résultats générés par cette activité soient le plus proche possible de la réalité, donc la fiabilité.

Selon le Dr Julienne Sumbu, c'est une belle opportunité et il faut en profiter à 100%. "Quand il y a une formation comme ça, ce sont des techniques nouvelles. Dans nos laboratoires des pays en voie de développement et avec nos moyens de bord, quand nous avons des opportunités pareilles, nous devons en profiter à 100% pour nous améliorer dans notre façon de poser les diagnostics. Nous ne devons pas rester dans les méthodes de routines, mais aller vers les techniques de pointe", soutient-elle.

Mission d'appui

En fait, il existe un laboratoire pilote équipé par la FAO où plusieurs vétérinaire en Afrique ont bénéficié d'un renforcement des capacités. Ils sont réunis autour d'un réseau et, c'est à partir de là que les autres vétérinaires bénéficient des formations ou ceux qui y sont viennent renforcer les capacités des autres laboratoires jouissant de l'appui de la FAO.

C'est donc le cas de Miriam Diop qui est venue en RDC pour renforcer les capacités des laboratoires de Kinshasa, Lubumbashi et Goma qui sont appuyés par la FAO. Elle donne ses prestations au Laboratoire d'élevage et des recherches vétérinaires de Dakar qui est un laboratoire de l'Institut sénégalais des recherches agricoles. "C'est le laboratoire de référence du Réseau Lab. Il a été désigné en 2006 par la FAO pour couvrir d'abord les laboratoires ouest africains, qui a été élargi à ceux de l'Afrique centrale. En tant que laboratoire de référence, nous avons une mission d'appui des laboratoires africains. On peut les former sur place quand ils viennent ou on fait appel à notre expertise pour venir faire du renforcement des capacités", a-t-elle expliqué.