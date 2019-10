Congo-Brazzaville: Incivisme en milieu scolaire - Le programme Lions Quest lancé

Destiné au développement positif, le projet associe, à en croire les initiateurs, les familles, les établissements et les communautés afin de promouvoir l'épanouissement des compétences des jeunes et une bonne santé.

Le lancement du programme, à travers la signature du protocole d'accord entre le ministère en charge de l'Enseignement primaire et secondaire et la Fondation Lions Quest, le 5 octobre à Brazzaville, a coïncidé avec la formation des enseignants. En effet, le Lions Quest couvre trois niveaux. Le premier est la clé pour grandir, permettant de créer un cadre scolaire favorisant l'épanouissement en améliorant l'enseignement destiné au primaire. Le deuxième niveau, relatif à la clé pour l'adolescence, est plus utilisé en début d'implémentation et aide les élèves du collège. Quant au troisième niveau, il s'agit de la clé pour l'action qui est destinée aux lycéens.

La directrice générale de la Fondation Lions Quest, Sylvie Ekouya-Itoua, qui a signé le protocole d'accord avec le ministre Anatole Collinet Makosso, a annoncé que le projet pilote se fera avec la clé pour l'adolescence. « Il concerne six cents élèves, répartis entre Brazzaville et Pointe-Noire dans quatre établissements », a-t-elle indiqué, précisant que les enseignants seront déployés dans les établissements choisis pour l'application du programme.

D'une durée de trois jours, la formation des enseignants qui a démarré le 5 octobre couvre la méthodologie du programme, les stratégies d'enseignement et sa meilleure utilisation. Ainsi, les Lions participent, a poursuivi Sylvie Ekouya-Itoua, à la formation et sont impliqués tout au long de ce processus. Ils développent, selon elle, des relations avec les écoles, surveillent la mise en œuvre du programme dans les établissements, effectuent les adaptations nécessaires et promeuvent la réussite du programme.

« Dans une classe Lions Quest réussie, le comportement respectueux est à la norme. L'intimidation, le harcèlement et l'isolement des élèves ne se produisent plus. Les élèves apprennent à gérer leurs émotions, à communiquer leurs besoins, à prendre de meilleures décisions et à résoudre les conflits, bref, à répondre positivement à toutes les pressions et à tous les défis auxquels ils sont confrontés », a commenté la directrice générale la Fondation Lions Quest.

Le ministre Anatole Collinet Makosso a, de son côté, rappelé que l'atelier sur l'approche Lions Quest est historique d'autant plus qu'il répond à la politique du chef de l'Etat en matière de lutte contre les antivaleurs, notamment chez les plus jeunes. Reconnaissant la place de l'enseignement des bonnes mœurs et de la morale, il a déclaré que ce projet vient à point nommé car il vise, entre autres, à réduire, par la formation, la délinquance juvénile, principalement en milieu scolaire. Dès que ce projet sera mis en oeuvre, il permettra, espère le ministre, à consolider davantage les techniques d'encadrement efficientes des jeunes en vue de leur meilleure implication responsable aux efforts de développement intégré et global du pays.

« Je vous invite donc, chers encadreurs pédagogiques et animateurs sociaux, à vous mobiliser afin d'assurer la réussite de ce projet, pour contribuer à l'implémentation des solutions innovantes et audacieuses destinées à éradiquer l'un des principaux fléaux sociaux : l'incivisme », a appelé le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

Notons que seize millions de jeunes ont déjà bénéficié de ce programme, six cent mille éducateurs formés dans le monde. Utilisé dans cent pays, Lions Quest est traduit en quarante-cinq langues.