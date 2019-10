Congo-Brazzaville: Vie des partis - Retour au bercail des anciens militants du MCDDI

Certains anciens membres du parti fondé par Bernard Bakana Kolelas l'ont réintégré, le 4 octobre à Pointe-Noire, après avoir fait défection entre-temps au profit de l'Union des démocrates humanistes-Youki. La cérémonie de leur retour s'est déroulée au quartier Patra, dans le troisième arrondissement Tié Tié, sous le patronage d'Yvon Claise Baboutana, président départemental du parti.

Comme lors du retour de l'enfant prodigue, c'est à bras ouverts et dans l'allégresse qu'ont été accueillis les trente-deux militants ayant décidé de revenir dans leur maison commune: le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI).

La cérémonie a commencé par un rituel fait par Yvon Blaise Baboutana qui a évoqué la mémoire du patriarche-président fondateur du parti ainsi que celle des autres cadres disparus, des mânes et ancêtres afin d'obtenir leur soutien et leur adhésion.

En prenant l'engagement ferme de répartir à la case départ et de se lancer dans la voie du consensus et de la paix, Apollinaire Dibantsa, représentant les militants concernés, a dit: « Notre retour dans la maison commune est la conséquence d'une longue, judicieuse et mûre réflexion menée autour des valeurs que nous héritons du président patriarche Bernard Bakana Kolelas. Dans notre parcours militant nous voulons rassurer nos frères et sœurs que nous suivons la même direction et l'itinéraire tracé par le président national, Euloge Landry Kolelas ».

Prenant acte de leur retour au parti, Yvon Claise Baboutana a félicité ces anciens compagnons qui ont « su écouter la voix de la raison, celle qui consiste à faire le tri entre le bien et le mal », prenant l'engagement de transmettre le procès-verbal sanctionnant leur retour au MCDDI auprès du président national, Euloge Landry Kolelas. Ce dernier, a-t-il rappelé avait déjà lancé, lors de la troisième convention nationale du MCDDI du 26 septembre 2015, un appel militant aux anciens membres à le réintégrer, pour achever ensemble l'oeuvre laissée par Bernard Bakana Kolelas.

Ce retour est un signe annonciateur d'un MCDDI plus uni, plus fort, plus visible dans le département de Pointe-Noire, a ajouté le président départemental après avoir fait porter le foulard aux militants concernés, symbole de leur ferme engagement de servir le parti.

À la fin de la cérémonie, Yvon Claise Baboutana a exhorté les membres du parti à cultiver l'harmonie, l'entente et l'amour, avant de les convier tous les mercredis à participer aux "Mbongui", les retrouvailles et échanges fraternels autour des idéaux du parti.