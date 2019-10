Congo-Brazzaville: Rentrée littéraire - La fête du livre congolais démarre ce jeudi

Les amoureux des arts et des lettres se donnent rendez-vous les 10, 11 et 12 octobre, à la Librairie les Manguiers, où ils animeront tour à tour différentes tables rondes au cours desquels, ils partageront aux lecteurs leurs inspirations, leurs émotions et leur rapport à la création littéraire.

Une nouvelle occasion s'offre aux hommes et femmes de lettres de mettre en avant la richesse de la littérature congolaise actuelle et de permettre des échanges toujours passionnants entre eux et le public.

Ainsi, plusieurs hommes de lettres viendront de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Cameroun, de Pointe-Noire, ainsi que des associations en lien avec le livre et la littérature pour prendre part à des tables rondes sur le roman, le théâtre, la nouvelle, l'essai, la poésie. Des expositions-ventes et dédicaces sont également au programme.

Organisée par le Pen Centre Congo Brazzaville, Les Dépêches de Brazzaville, la Librairie les Manguiers, l'Association culture Elongo et le Club de lecture et écriture, la troisième édition a pour thème « La circulation du livre en Afrique centrale, un réel défi », avec pour invité d'honneur, l'écrivain dramaturge congolais, Henri Djombo, auteur de plusieurs œuvres littéraires parmi lesquelles, "La prochaine gare", "L'avenir est dans ma tête", un roman dont l'histoire se déroule au Congo et au Brésil.

Cette activité a lieu chaque année et consiste en la présentation des livres parus au cours du dernier trimestre de l'année précédente. La rentrée littéraire du Congo a pour objectif de mettre en lumière le livre, l'édition, l'écrivain et le talent littéraire.