Maroc: La logistique, la valorisation et la commercialisation de la pomme, levier de l'emploi des jeunes

Mobilisation des ressources humaines et matérielles susceptibles de promouvoir ce produit du terroir

La ville de Midelt abritera du 10 au 13 octobre le Salon national de la pomme (SAPOM) sous le thème « La logistique, la valorisation et la commercialisation de la pomme, levier de l'emploi des jeunes »

Organisé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rurale et des Eaux et Forêts, et en partenariat avec la province de Midelt, le Salon national de la pomme à Midelt est le prolongement du festival de la pomme que célébrait la ville jusqu'en 2014. Promu en Salon national, il se veut un espace de rencontre et d'échange entre les différents acteurs et responsables de la culture, de la production, de la valorisation et de la commercialisation des pommes.

Le salon aspire également au renforcement du rôle des coopératives et des associations agricoles, au développement de leurs capacités et de leurs compétences ainsi que l'accompagnement des petits producteurs et la consolidation de leur rôle dans l'économie sociale de la région par la mise ne place de partenariats entre les différents intervenants et responsables du secteur.

La programmation spéciale de cette édition, organisée avec la collaboration et le soutien de partenaires locaux, régionaux et nationaux, est une contribution au développement et à la valorisation de la filière pomme par la mobilisation des ressources humaines et matérielles susceptibles de promouvoir ce produit du terroir, catalyseur présumé d'un développement durable dans la province. Le programme scientifique du salon prévoit plusieurs conférences et rencontres intellectuelles et scientifiques pour débattre des débouchés du projet de développement de la filière pomme. En effet et grâce au Plan Maroc vert, le secteur s'est nettement amélioré. Ainsi, la production de la région Draaâ-Tafilalet dépasse les 400.000 tonnes, l'équivalent de 60 % de la production nationale.

Durant cette manifestation, les agriculteurs et coopératives prendront part à des ateliers de formation et à des rencontres scientifiques encadrés et animés par des experts de différentes spécialités en rapport avec la filière pomme. A ce propos, le salon est un acquis considérable pour une région où les coopératives demeurent une source de revenus pour plusieurs familles. La présente édition est donc l'occasion d'encourager et de renforcer les principes d'une économie sociale et solidaire par la création d'une dynamique économique profitable aux coopératives agricoles de la région en valorisant leur produit et préservant leur caractère traditionnel. A cela s'ajoute l'encouragement des jeunes à s'investir et à œuvrer pour le développement de la filière, pilier fondamental de l'économie de la région capable de générer des emplois pour les jeunes et de consolider leur autonomisation économique.

Cette édition se démarque également par un programme exceptionnel, riche et varié, brassant plusieurs domaines avec une exposition des produits du terroir et artisanaux, l'organisation de plusieurs activités parallèles et l'encouragement de toute initiative allant dans le même esprit.

Le SAPOM compte régaler ses visiteurs par une soirée artistique variée avec la participation de brillants groupes artistiques locaux, régionaux et nationaux ainsi que par le spectacle de la fantasia tout au long des journées du salon.

Le SAPOM joindra l'utile à l'agréable avec ses activités constructives, son programme artistique et culturel et ses traditions aussi bien festives qu'ancestrales. Il demeure pour plusieurs une marque de civilisation et une action promotionnelle qui valorise le patrimoine matériel et immatériel de la région et préserve la diversité de l'identité nationale tout en consolidant le sentiment d'appartenance. Cela lui permet certainement de se positionner parmi les meilleurs salons organisés sur le territoire du Royaume.