Ile Maurice: Élections générales - Reza Issack démissionne du PTr

Floréal — Il a démissionné de toutes les instances du parti. C'est ce qu'a indiqué Reza Issack dans un courriel adressé à Navin Ramgoolam le 18 septembre. Il explique à l'express qu'il a été conforté dans sa décision par l'éditorial de l'express du 22 septembre sur la «démugabisation» de la politique mauricienne, intitulé «Démugaber» Maurice afin de libérer la méritocratie.

18 septembre 2019

Dr Navinchandra Ramgoolam

River Walk

Cher Navin

Je ne sais si c'est le hasard, mais c'est en ce jour marquant la naissance de Sir Seewoosagur Ramgoolam que j'ai pris la décision de t'écrire pour t'annoncer mon retrait de toutes les instances du Parti Travailliste.

Mon départ n'est certainement pas une perte pour le parti, c'est peut-être même un 'non-event'. Je tiens quand même à préciser que j'ai toujours été loyal même si parfois mes prises de position ont été dérangeantes. Candidat malgré tout à Stanley/Rose-Hill en 2010, souvent mis à l'écart, je suis resté stoïquement au 19 pendant 9 ans. Esseulé, voire abandonné, notre CLP, en dépit des guéguerres relevant plutôt d'un problème d'égo et de puérilité qu'autre chose, a tenu bon.

Je te remercie cordialement pour les opportunités que tu m'as offertes et la confiance que tu avais, à une certaine époque, placée en moi. Je crois avoir été à la hauteur de mes responsabilités.

J'ai toujours tenu un langage de vérité en politique; mon incorruptibilité est incontestable; mon intégrité, intacte. J'ai été transparent. Et je ne fais partie d'aucun clan. Comme conseiller municipal, lord-maire et parlementaire, j'ai honoré mes engagements.

Tu as du charme et tu es charismatique. Tu as des qualités exceptionnelles indéniables mais également quelques énormes défauts et traits de caractère que tu gagneras à corriger et dompter respectivement. Pour mieux séduire les électeurs, tu devras jouer sur de belles images intelligemment conçues et changer de discours. Aussi, choisis méticuleusement et infailliblement des candidats compétents et irréprochables. Ce ne sont que des conseils.

Pardonne-moi toute faute ou offense que j'ai pu commettre.

Encore une fois, merci pour tout.

Que Dieu te Guide!

Fraternellement,