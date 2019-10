Ile Maurice: Élections générales - Les centres de vote redéfinis à cause des examens du SC/HSC

Le bureau de la commission électorale ainsi que des représentants du Mauritius Examinations Syndicate et du ministère de l'Éducation travaillaient, à hier, sur une solution pour que les législatives et les épreuves académiques se déroulent «dans les meilleures conditions possible». Si les centres pour le dépôt de candidatures, dans les 21 circonscriptions, ont été arrêtés hier, la finalisation des centres de vote devrait suivre dans les plus brefs délais.

À l'express, hier, lundi 7 octobre, le commissaire électoral, Irfan Rahman, a confié que comme pour le Nomination Day, ce sont les écoles primaires qui sont privilégiées comme centres de vote le jour des élections. Même son de cloche au niveau du ministère de l'Éducation. «On veut à tout prix minimiser les effets des élections. Les élèves doivent pouvoir passer les examens sereinement.»

Dans les milieux concernés, l'on indique que sur les 150 collèges, au moins 40 font office de centres de vote dans le pays. Mais pour ces législatives, les mandants devront plutôt se rendre dans les écoles primaires. Une situation qui risque de chambouler leurs habitudes. D'ailleurs, même les trois leaders, Navin Ramgoolam, Pravind Jugnauth et Paul Bérenger, devront s'y faire. Il est peu probable qu'ils aillent voter au collège Dr Maurice Curé, à Vacoas, le 7 novembre.

L'Éducation travaille également sur d'autres dispositions, notamment un important dispositif policier, qui devrait être sur place pour veiller au bon déroulement des épreuves et éviter des attroupements. En ce qui concerne la correction des questionnaires d'examen du Primary School Achievement Certificate, elle devra se faire dans les écoles primaires, mais devrait débuter après les élections.

«Un choix incompréhensible... »

Malgré les déclarations rassurantes du ministère de l'Éducation, dans le milieu scolaire, parents et pédagogues condamnent fermement la tenue du dépôt des candidatures et des législatives en même temps que les examens du SC et du HSC. Enseignant de français et de dessin au collège La Confiance, Stanley Harmon se dit navré de cette situation. «Ce chamboulement stressera encore plus ces élèves et pourrait avoir un impact sur leur performance.» Idem pour Navin Janghi, enseignant au Souillac SSS, qui ne se dit pas rassuré quant à la sécurité des élèves. «Nous savons tous que durant les élections, des partis rivaux ont souvent recours à la violence. Les parents n'auront pas l'esprit tranquille. Le moment est mal choisi pour des élections», dit-il.

Du côté du collège Lorette de Saint-Pierre, le proviseur fait comprendre que le calendrier des examens interne était déjà préparé et que ce changement a tout chamboulé. «Les élèves sont tendus et se posent beaucoup de questions», avance Jacques Daniel Sungaren. Quant à Heman Halkharee, président de l'Association parents-élèves au collège Royal de Curepipe, il qualifie cette décision de situation «malsaine» pour les collégiens. «Comment un élève pourra-t-il se concentrer avec de tels mouvements juste à côté ? L'île entière sera en effervescence. Ces jeunes seront distraits par tous ce qui se passe aux alentours», laisse-t-il entendre. Ce qui lui fait dire que le choix de la date des élections lui semble «incompréhensible».