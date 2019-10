Algérie: Près de 110.000 tonnes de pains rassis récupérées à Alger depuis début 2019

Alger — Près de 110.000 tonnes de pain rassis ont été récupérées au cours des neuf (9 mois) écoulés par l'entreprise de nettoyage Netcom au niveau de 26 communes de la capitale, a-t-on appris, lundi, auprès de cette entreprise.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de l'ouverture de la 4ème édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "Revade 2019" au Palais des expositions, la chargée de la communication à Netcom, Nassima Yakoubi a affirmé que son entreprise avait procédé, au cours des neuf (9) premiers mois de 2019 (janvier à septembre), à la collecte de plus de 300.000 tonnes d'ordures ménagères et à la récupération de plus de 110.000 tonnes de pain rassis dans 26 communes relevant de son territoire de compétence.

Pour ce qui est des statistiques relatives aux opérations de tri sélectif, recyclage et de récupération, la même responsable a fait état de la collecte de plus de 1.500 tonnes de carton et de plus de 50 tonnes de plastique", ajoutant que durant cette opération, plus de 700 bennes destinées à la collecte du plastique et du carton ont été déployées dans différents endroits de la capitale.

Par ailleurs, l'entreprise Netcom a programmé, au niveau de son stand au 4e Revade, plusieurs activités de sensibilisation au profit des enfants en vue de leur inculquer une culture de l'environnement et leur prodiguer des conseils sur les modes de tri des déchets.

Mme Yakoubi a rappelé, dans ce cadre, l'importance de généraliser le tri sélectif des déchets aux fin de l'exploitation dans le domaine du recyclage, étant " une source vitale et importante dans la concrétisation du développement économique et la création d'emplois au profit des jeunes".

Elle a mis en avant, en outre, l'expérience pionnière de son entreprise en matière d'énergie solaire, à travers l'équippement de son parc de camions à Bab El Oued en panneaux solaires, révélant que 13 autres parcs au niveau d'Alger seront dotés de cette technologie.

Organisée par la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI) en collaboration avec l'Agence nationale des déchets (AND) sous le thème "l'entreprenariat circulaire, un modèle économique d'avenir", la 4e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "Revade 2019 " vise à renforcer l'industrie de récupération et de valorisation des déchets en Algérie, selon le directeur général de l'AND, Karim Ouaman.

Cette manifestation qui s'étalera jusqu'au 10 octobre est un évènement important dans le domaine de la gestion intégrée des déchets en Algérie visant à encourager la création d'entreprises activant en la matière et faire connaitre les équipements et les technologies utilisées, a-t-il ajouté.

A la lumière des éditions précédentes, le Salon a "réussi" grâce à la participation de 6 pays étrangers à savoir la Chine, la Belgique, la Corée du Sud, l'Italie et le Cameroun.

Cette édition verra la promotion du partenariat à travers l'organisation de rencontres entre les opérateurs, a fait savoir le responsable, soulignant que les thèmes à aborder lors de ce salon seront liés à la promotion de l'entreprenariat circulaire.