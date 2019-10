Ile Maurice: En cavale depuis 6 ans, il blesse un policier avec un marteau avant d'être arrêté

Il a été arrêté hier, lundi 7 octobre, après six ans de cavale et un changement de look. Mais lors de son arrestation, Ronny Marc Lyod Auguste, un entrepreneur âgé de 44 ans, a agressé deux policiers.

Le suspect, qui était recherché par les limiers de la Cybercrime Unit, n'avait pas d'adresse fixe. Il avait été localisé à Hermitage et les officiers de l'Anti Robbery Squad du Sud ont monté une opération en collaboration avec la Cybercrime Unit, et ont intercepté la fourgonnette dans laquelle se trouvait Ronny Marc Lyod Auguste. Mais lorsque les policiers ont décliné leur identité, le quadragénaire a commencé à se montrer violent.

Il est descendu de son véhicule et a agressé un policier à la tête avec un marteau avant de prendre la fuite. Un autre policier s'est mis à le pourchasser et alors qu'il tentait de maîtriser l'individu, il a aussi été agressé avec une bouteille. Le suspect Ronny Marc Lyod Auguste, il a aussi été blessé lors de l'altercation. L'un des policiers et le suspect ont été admis à l'hôpital de Candos.