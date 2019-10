Madagascar: Pierrot Men - L'observateur et chantre de son île-continent

Pierrot Men et Jean Marc Tingaud le directeur artistique lors de la conférence de presse hier au Musée de la photo hier.

Vient la saison des expositions à Paris! Cette année, Madagascar brillera à travers les photos de Pierrot Men. La grande exposition de PhotoSaintGermain accueille cette référence par excellence de la photographie.

« La photographie, c'est ma façon de respirer ». Cette phrase, à elle toute seule, résume la passion qui anime Pierrot Men pour cette discipline depuis pas moins de 40 ans. Une passion et un métier qui lui ont permis de voyager à travers le monde, tout en revenant toujours pour puiser son inspiration à la source. Cette source, c"est sa terre natale, Madagascar, mais surtout son peuple, sa principale muse que l'on retrouve presque dans toutes ses œuvres.

Selon le directeur artistique Jean-Marc Tingaud, « Pierrot Men a cette faculté d'émouvoir le monde. Et au-delà de la première lecture de ses œuvres, sa contribution pour la photographie est bien plus vaste. En allant plus loin, en décryptant ses images, le dévoilement la partie immergée de l'iceberg est un pari plus important encore. Dans cette exposition, l'idée est de faire connaître au public des aspects encore inconnus de son travail. Grand amoureux des portraits et photographe humaniste, Pierrot Men privilégie toujours le peuple malgache. Son attachement pour cette terre, l'amour que l'on devine infini pour son peuple, éclatent dans chacune de ses images et font de chacune d'elles une pépite de tendresse et de poésie dans une inestimable et pudique retenue » relate-t-il.

Paysages. Cependant, le choix du directeur s'est porté sur quelques scènes de vie mais aussi des paysages qui sont rarement exposés portant naturellement la signature de ce grand artiste. A l'image du four de brique, en noir et blanc, il est l'un des rares photographes à pouvoir faire d'une banale photo un vrai chef-d'œuvre. Cela le met par ailleurs dans la même trempe que Nicéphore Niepce, artiste des années 1820... Ce photographe à qui a été attribué « La table servie », la première nature morte fixée. Dans la même optique, il rappelle également Henri Fox Talbot, et sa fameuse « Meule de foin ».

PhotoSaintGermain. Jean-Marc Tingaud a justifié le choix de la photo de l'affiche de l'exposition lorsqu'on regarde par exemple ce portrait de dos de « L'Homme aux bananes », « Les frontières, les limites, les références volent en éclats et une simple image, posée dans sa fragilité à la surface sensible d'un film photographique nous sidère de toute sa puissance. Et nous voilà, sans coup férir, projetés dans l'universel et intemporel la beauté du monde. » Tout cela conjugué fait les raisons pour lesquelles le comité scientifique de PhotoSaintGermain composé de responsables de collections, commissaires, critiques, artistes... comme notamment Simon Baker, directeur de la Maison européenne de la Photographie et Sebastian Hau, directeur artistique, a été sensible à cette poésie de l'œuvre de Pierrot Men et a retenu l'artiste dans sa sélection 2019.

Jean Marc Tingaud rappelle toute l'importance du parcours PhotoSaintGermain au lors du mois de la photo à Paris qui va drainer outre les mêmes amateurs passionnés que le Salon de la Photo ou également Paris Photo mais aussi des collectionneurs du monde entier qui vont pouvoir découvrir ou redécouvrir pour certains l'art de Pierrot Men au sein de Saint-Germain-des-Prés où tous les arts et la culture sont sacralisés en plein cœur de Paris.