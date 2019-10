Madagascar: Ecole verte - Un nouveau centre éducatif basé sur la protection de l'environnement

« Ce projet de mise en place d'une école verte me tient beaucoup à cœur », confie Domoina Rajaonary, la fondatrice

Une école verte a été mise en place à Ambohitrarahaba. Ce nouveau centre éducatif et de loisirs ouvre ses portes depuis le 05 octobre dernier.

« Il s'agit d'une éducation des enfants dans la protection de l'environnement à Madagascar. Ce projet de contribuer à une meilleure éducation de nos enfants, me tient beaucoup à coeur », a déclaré Domoina Rajaonary, la fondatrice et gérante de cette école verte lors d'une journée porte ouverte qui s'est tenue samedi dernier. « L'objectif de la création de cette école verte consiste ainsi à sensibiliser les enfants dès leur jeune âge, à avoir une responsabilité civique et citoyenne. On leur apprend entre autres, à avoir une envie de cultiver des plantes sur un jardin potager et d'avoir une connaissance pratique en matière d'élevage des animaux de la ferme », a-t-elle poursuivi.

Travailler sur le recyclage. Mais ce n'est pas tout ! « Les enfants auront l'opportunité de travailler sur le recyclage des matières usées. On leur enseigne à être plus créatifs. Il s'agit d'un retour aux vraies valeurs sûres. En effet, on leur encourage à réfléchir à leur environnement tout en les éduquant à bien respecter l'hygiène et la propreté. Ils pourront ensuite développer de nouveaux moyens permettant de rendre leur environnement plus vert tout en respectant bien la nature», a-t-elle enchaîné.

Partenariat en vue. A part cela, l'école verte est un centre éducatif ludique comprenant une crèche, une garderie et le préscolaire avec un système d'éducation français et anglais. Elle dispose des outils numériques et bien d'autres outils pédagogiques permettant de développer leurs intellectuels. L'école verte organise en même temps des activités parascolaires ainsi que diverses activités sportives et de loisirs. On peut citer, entre autres, le tennis, le kick boxing, la danse et la musique sans oublier l'atelier de cuisine. Elle propose également une cantine bio pour une alimentation saine des enfants répondant bien au souci de leurs parents. Un partenariat entre l'école verte et l'association « Ho Maitso ny Tontolo », est en vue pour mener des projets relatifs à la préservation de l'environnement.