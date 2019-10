Madagascar: Opération " Les courses du cœur"

La période de la rentrée scolaire bat son plein. Le milieu éducatif est en pleine effervescence; chacun essaie de faire de son mieux pour que cette rentrée soit une réussite. Les ONG œuvrant dans l'éducation des enfants des rues et des enfants défavorisés à Madagascar ne sont pas en reste. Leurs initiatives sont louables.

C'est ainsi qu'une ONG française organise chaque année et ce depuis plusieurs années, des opérations intitulées " Les courses du cœur". Le but de cette quête est de demander la collaboration des grandes surfaces de la Capitale pour recueillir des produits de première nécessité ou des effets scolaires au profit de ces enfants sous la charge de ces ONG. Autrement dit, penser à soi et aux enfants des rues et des enfants défavorisés de Madagascar, un slogan qui fait parler le cœur quand on sait que c'est un travail de longue haleine et qui requiert l'adhésion de tout un chacun avec plus de 2 millions d'enfants à scolariser.

À souligner que plus de 15 ONG collaborent bénévolement à ces opérations qui ont lieu une fois par an à travers plus de 15 grandes surfaces de la capitale.