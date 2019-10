Madagascar: Festival international - Airtel Madagascar, soutien inébranlable du festival Madajazzcar

Le bassiste Dominique di Piazza accompagné des jeunes talents malgaches lors de la soirée d'ouverture.

Après un week-end haut en couleur, le festival international Madajazzcar entre dans son épicentre. Cette semaine encore, une bonne pléiade d'artistes se retrouvera sur les multiples plateformes érigées spécialement pour l'évènement. Ce soir, l'hommage à Haja Ravaloson continue. Le cabaret de ce soir se fera sous le signe du jazz Manouche au Kudéta Urban Club à Anosy. Une soirée live animée par ses élèves avec qui il a partagé cette passion pour le jazz manouche en particulier.

Dans l'esprit de communion entre les acteurs culturels et économiques qui se tournent de plus en plus vers la combinaison de l'art et du développement, Airtel Madagascar s'affirme comme un sponsor distingué ainsi qu'un fervent promoteur de la scène artistique et culturelle malgache. Désiré Razafindrazaka, président du comité d'organisation de Madajazzcar affirme : « Nous sommes plus que ravi de l'engouement et du soutien dont font preuve nos fidèles partenaires pour le festival, notamment Airtel Madagascar qui fait preuve d'un grand dynamisme pour nous accompagner dans cette aventure ». Au diapason, Eddy Kapuku, directeur général d'Airtel Madagascar et également mélomane aguerri, de renchérir. «

C'est avec une grande fierté que Airtel soutient Madajazzcar, ce festival exceptionnel qui, fort de sa passion pour le jazz, ravit le public tout en promouvant activement les talentueux musiciens et artistes nationaux. Véritable vitrine de la culture et surtout du talent malgache, le festival Madajazzcar conquiert et brille par son éclectisme, le tout en prônant les valeurs que nous avons en commun, à savoir, le dynamisme, le respect de l'autre et surtout la solidarité» souligne-t-il.

Rassembleur de toutes les générations autour d'une passion inaltérable, le festival international Madajazzcar brille justement par son ampleur, mais aussi par son impact auprès du public, créatif à chaque édition et se réinventant au fil des années. A rappeler que cette 30e édition du festival des spectacles riches en couleurs qui égaient à la fois la Capitale, les villes d'Antsirabe, Mahajanga et l'île de Nosy-Be.