Madagascar: Pétanque - « Grand Open d'Itaosy » - Victoire du trio Rova-Eric-Andry

Le spectacle était au rendez-vous de la première édition du « Grand Open d'Itaosy ».

Le boulodrome d'Itaosy Hôpital était le centre du rendez-vous des férus de la pétanque et surtout les boulistes des sept communes d'Atsimondrano, le week-end dernier. Il s'agit d'un « Grand Open » triplette homme, organisé par le député Andry Ratsivahiny et ses collaborateurs. Soixante équipes se sont affrontées lors de la phase éliminatoire. L'équipe d'Ambavahaditokana représentée par Rova, Eric et Andry a décroché le gros lot d'un montant de 3 millions d'ariary et des électroménagers. Ils ont battu le trio de Nirina, Tahina et Rôla venant des 67ha sur le score de 13 à 7.

Le trio de Njaka, Avotra et Lavakely d'Imerinafivoany s'est retrouvé à la troisième place. « Ce n'est que le commencement, mais chaque commune aura son propre tournoi et ce serait pour plusieurs disciplines. On a choisi particulièrement la pétanque, puisque beaucoup sont les stars malgaches qui la pratiquent et qui résident dans ce district. Notre objectif est de fédérer les communes et de donner des loisirs aux jeunes», a expliqué le député. Le nouveau gouverneur d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka a honoré cet évènement de sa présence et par sa participation au tournoi.