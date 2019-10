Madagascar: Un président qui Occupe le terrain

C'est un président de la république très directif que les Malgaches ont découvert ces derniers jours.

Le chef de l'Etat était en quelque sorte au four et moulin la semaine dernière, lançant les travaux dans le cadre de ses « velirano » et dissipant le malaise provoqué par les problèmes du baccalauréat et la rumeur d'entraves à la libre circulation des femmes malgaches . L'omniprésence d'Andry Rajoelina montre l'emprise qu'il exerce sur la conduite des affaires du pays.

Les fuites de sujet durant le baccalauréat ont provoqué un véritable mouvement de panique chez les parents d'élèves et l'opprobre jeté sur les responsables n'a pas été dissipé après les explications du ministre de l'enseignement supérieur. Les hésitations et l'impression fâcheuse d'un fiasco pouvaient avoir des conséquences graves. Le président de la république s'est donc senti obligé de monter au créneau pour rassurer l'opinion. Dans le même temps , l'information publiée par un de nos confrères sur l'interdiction faite aux femmes seules de sortir du territoire a provoqué un immense scandale sur place et bien au-delà de nos frontières.

L'émission télévisée de dimanche dernier a donc été programmée en extrême urgence pour dresser un bilan de l'action conduite depuis le début du quinquennat, mais aussi pour rassurer l'opinion. C'est le chef de l' Etat qui a annoncé la décision d'une deuxième session du baccalauréat et a démenti la nouvelle de l'entrave à la liberté de voyager des femmes malgaches. La descente qu'il a effectuée hier matin aux services de la PAF à Ivato relève de la même volonté de s'impliquer dans la résolution des problèmes surgissant inopinément. Le président montre donc aujourd'hui qu'il est prêt à intervenir quand cela s'avère nécessaire et qu'il ne veut pas laisser planer le doute sur le bien -fondé de son action.