Madagascar: Energie - Un pacte d'actionnaires pour la Centrale de Volobe

Le 4 octobre dernier, Africa50, Colas, Jovena et SN Power ont signé un pacte d'actionnaires portant sur le développement de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar.

Le projet comprend, dans le cadre d'un contrat de concession de 35 ans, le développement, la construction et l'exploitation d'un barrage et d'une usine hydroélectrique de 120 MW sur le fleuve Ivondro à 40 km à l'Ouest de Toamasina, deuxième plus grande ville de Madagascar. Le projet inclut également la ligne de transmission, la réhabilitation de la route d'accès, et des infrastructures pour les villages environnants. Aux termes de cet accord, les partenaires s'engagent à co-développer la centrale hydroélectrique en prenant une participation dans le capital de la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV), qui porte ce projet et dont le capital, à l'issue de cette opération, sera réparti entre Jovena (40%), Africa50 (25%), SN Power (25%), et Colas (10%).

Jovena, acteur industriel local de premier plan, apportera son soutien institutionnel ;Africa50, plateforme panafricaine d'investissement en infrastructures, son expertise en développement et financement de projets ;SN Power, acteur de référence dans le domaine hydroélectrique, son savoir-faire technique et opérationnel ; et Colas, son expertise de constructeur d'infrastructures sur l'île de Madagascar. Projet prioritaire du gouvernement, Volobe fournira un accès à l'électricité fiable et bon marché à deux millions de Malgaches, contribuant ainsi à la transition du pays vers une énergie renouvelable. L'ouvrage permettra de réduire le coût actuel de l'électricité. Le projet générera la création d'environ

1.000 emplois directs au cours de la phase de construction. La mise en service opérationnelle de la centrale est prévue en 2023. « Avec Jovena, nous sommes fiers aujourd'hui de nous associer à Colas, SN Power et Africa50 pour livrer un projet aussi engagé que la centrale hydroélectrique de Volobe. Chez Axian, nous avons à cœur d'orienter chacune de nos actions selon l'impact positif qu'elle pourra avoir pour le plus grand nombre» a déclaré Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian lors de la signature du contrat.