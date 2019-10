Maroc: Bouchaib Moual revisite les composantes authentiques de la culture nationale à Rabat

L'artiste peintre Bouchaib Moual a revisité les composantes et les symboles de la culture marocaine, le temps d'une exposition organisée, jeudi soir, à l'espace "Rivages" de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger.

Cette exposition, qui se tiendra jusqu'au 2 novembre prochain, offre aux férus de l'art l'occasion de découvrir les dernières oeuvres de l'artiste à travers lesquelles M. Moual redonne vie à des facettes authentiques de la culture marocaine. Il s'agit d'un "voyage dans le temps" pour prendre attache avec des outils et même avec des animaux qui marquaient des périodes de l'histoire du Royaume et qui reflètent en même temps la richesse du patrimoine national.

A la MAP, l'artiste confie qu'il tient à puiser ses thèmes dans les espaces qu'offrent le "monde primitif" et ses symboles à l'instar des grottes de l'Atlas, relevant qu'il procède selon une vision particulière pour raconter des histoires profondément humaines.

Au sujet de son attachement aux gravures dans ses oeuvres, il a dit préférer avoir recours à une composante authentique de la culture marocaine et de la mémoire collective, soulignant ses efforts en vue de valoriser les constituants et affluents de l'identité marocaine qui se démarque par sa diversité. Toutefois, l'artiste indique qu'il reste ouvert à la culture occidentale dans le but de contribuer aux efforts d'acculturation.

Né à Essaouira et installé à Marseille, Bouchaib Moual, qui est également sculpteur et graveur, est titulaire d'un diplôme de l'Ecole des beaux arts de Marseille. Il avait participé aux biennales dans plusieurs pays comme l'Espagne, la France, l'Italie et le Japon.