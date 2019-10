Sénégal: Serigne Thiam - «La crainte de Sonko peut etre fondée d'autant plus qu'on a déjà...»

Selon Serigne Thiam, enseignant chercheur en science politique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les soupçons du leader de Pastef, Ousmane Sonko au sujet de l'existence d'un complot visant à le rendre inéligible sont légitimes.

Interpellé par Sud quotidien hier, lundi 7 octobre, l'enseignant chercheur en science politique, soulignant que le candidat classé 3e à la dernière présidentielle apparait aujourd'hui comme le principal opposant au régime en place, a toutefois préconisé la prudence dans la lecture de la dernière sortie du leader de Pastef.

«J'ai écouté sa sortie mais je pense il faut y aller avec prudence d'autant plus que le leader de Pastef/Les Patriotes Ousmane Sonko a parlé de soupçons. On n'est pas dans les certitudes. Il dit craindre simplement qu'il y ait un complot derrière lui visant à salir son casier judiciaire pour qu'il ne puisse pas se présenter.

Maintenant, cela dit, à mon humble avis, je pense que politiquement parlant, il peut avoir des craintes pour la bonne et simple raison, qu'on le dise ou pas, qu'on soit avec lui ou non, Ousmane Sonko dérange depuis très longtemps.

De par ses sorties attaquant le gouvernement sénégalais sur tous les plans, des attaques qui parfois sont d'ordre théoriques où pratiques à travers respectivement des conférences de presse et la publication de livre.

Tout cela inquiète le camp du pouvoir parce qu'au vu et au su de tout le monde, en réalité qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il est vu comme l'opposant direct, comme le vrai opposant pendant que les autres en réalité, on ne les entend pas depuis la présidentielle.

Donc, sa crainte peut être fondée d'autant plus qu'on a déjà vu ce gouvernement passer des occasions pareilles pour rendre inéligibles certains de ses adversaires comme Karim Wade et Khalifa Sall.

On a modifié le code électoral avec l'article L31 tout bonnement pour faire sortir Karim Wade et Khalifa Sall. Et cela en réalité a abouti à ce qu'on a vu lors de la dernière élection présidentielle.

Donc, Ousmane Sonko a des raisons de penser à cela. Même si moi, j'ai des réserves par rapport à cette crainte qui repose sur un simple soupçon et non sur une certitude. Cependant, on est en politique et Ousmane Sonko est très malin de faire une alerte dans ce sens.

Car, s'il y avait un projet dans ce sens, le gouvernement va être obligé de prendre du recul parce qu'il a dénoncé en amont, il a parlé et tout le monde est au courant.

Et ensuite, il y a aussi des rumeurs allant dans le sens de l'existence d'un projet de loi visant à rendre inéligibles les fonctionnaires radiés et là, il est concerné directement. Et si cette loi aboutit, c'est fini pour lui.

Donc, même avec le vent de dégel constaté depuis l'inauguration de la grande mosquée Massalikoul Djinaane avec les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade suivie de la libération de Khalifa Sall et éventuellement le retour espéré de Karim Wade, je pense que Sonko est dans sa logique de faire de la politique et non de la politique politicienne.

Ce qui fait qu'il dérange, il fait des sorties, il parle des détournements fondés ou pas, la justice sénégalaise va trancher un jour. On l'espère et on invite aussi le procureur dans ce sens et si moi aussi j'étais à la place d'Ousmane Sonko, j'aurai ces craintes».