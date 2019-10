Guinée: Entrepreneuriat - Des lauréats de la Fondation Tony Elumelu expriment leurs sentiments

Une quinzaine de jeunes guinéens ont bénéficié du programme de la Fondation Elumelu cette année. Parmi eux, certains ont exprimés leurs satisfactions à notre micro à l'occasion d'une conférence de presse animée par le collectif des entrepreneurs Récipiendaires de ce programme vendredi 04 octobre 2019.

Ce programme de ce grand richard nigérian rentre dans le cadre de permettre aux jeunes entrepreneurs de s'épanouir à travers leurs propres entreprises.

Il est piloté en Guinée par la Banque UBA à travers son projet Market Place. Cette année, ce programme a regroupé 3050 jeunes entrepreneurs venant des 54 pays d'Afrique dont 15 guinéens.

Nous vous proposons l'intervention de quelques-uns qui ont exprimé leurs sentiments d'être parmi les lauréats de cette année.

Aboubacar Sidiki Diallo, lauréat de la Fondation Tony Elumelu

Diaby Aboubacar Sidiki, lauréat du programme Tony Elumelu : « C'est un sentiment de joie d'être programmé dans ce programme qui est très important qui regroupe plus de 3050 jeunes.

Je pense que si on est programmé dans un tel programme qui offre une telle opportunité, il faudrait vulgariser l'information à toute la jeunesse guinéenne et c'est ça notre objectif.

J'ai vu le programme sur internet et j'ai postulé. J'ai eu confiance à mon projet, j'ai mis le génie dedans parce qu'il ne faut pas mettre un projet pour simplement le mettre. Il faut mettre en place un projet innovateur parce qu'il faudrait attirer l'attention des gens.

La sélection est faite par des espères. Donc, il faut mettre un projet qui peut vraiment attirer l'attention des espères afin qu'on puisse être sélectionné par les jeunes entrepreneurs.

Là on attend le financement qui sera prêt d'ici fin octobre et début novembre. Je pense bien si je reçois le financement c'est pour démarrer mon activité. Mon projet Africa Buld, c'est une entreprise qui vise à construire l'Afrique à travers le recyclage des déchets plastiques en matière de construction en brique etc. »

Mariame Kaba, lauréate de la Fondation Tony Elumelu

« Je suis heureuse parce que déjà c'était une première pour moi d'aller au Nigéria. Je faisais partir parmi les 120 entrepreneurs pour l'expo de Market place.

C'était vraiment un honneur pour moi. Ça m'a donné une opportunité d'exposer et vendre mes articles et aussi de faire la prise de contact avec d'autres entrepreneurs et aussi de tisser d'autres partenariats. Ça m'a aussi donné l'idée de vendre au-delà des frontières guinéennes.

J'ai constaté que ce que je faisais c'était bien apprécié et puis, ça m'a permis de comprendre que je peux compatir à l'échelle international. Donc ça, c'est quelque chose qui me renforce et je remercie UBA pour ça. Pour le Market place j'étais la seule guinéenne ».

Aboubacar Bangoura, lauréat de la Fondation Tony Elumelu

Aboubacar Bangoura, promoteur de l'entreprise IFATALA Groupe, un jeune qui évolue dans le domaine du transport et logistique également il est aussi dans le digital.

« Le programme Tony Elumelu fondation est un programme du fondateur de la banque UBA qui accompagne chaque année des entrepreneurs en Afrique.

Je suis très content d'être parmi les lauréats. Aujourd'hui en Afrique si on a une personne qui s'est engagé à venir au secours aux jeunes africains, cette personne a tout fait. C'est une façon de permettre aux jeunes de s'émanciper et aller au-delà de leur rêve.

On ne peut pas imaginer combien de fois, il permet aux jeunes pauvres à pouvoir grandir. Donc, vraiment je suis très ému.

Avant que je n'obtiens cette opportunité, j'ai obtenu assez de prix dans le passer comme le meilleur jeune entrepreneur dans la catégorie digitale lors du salon des entrepreneurs de Guinée. C'est suite à ces pris que j'ai obtenu ce prix de Tony Elumelu ».