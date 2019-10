Algérie: Ouargla - 150 exposants attendus au salon Hassi-Messaoud Expo 2019

Ouargla — Au moins 150 exposants sont attendus au 8ème salon international Hassi-Messaoud Expo, fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, qui aura lieu du 22 au 24 octobre, a-t-on appris mardi des organisateurs.

L'événement est dédié aux professionnels des hydrocarbures concernés par les différents secteurs de l'activité pétrolière et gazière, l'investissement dans le domaine Oil-Gas, le forage pétrolier, le Work-over et services Procurements, la Maintenance d'installations industrielles, l'instrumentation et le contrôle industriel, les lubrifiants industriels destinés au secteur hydrocarbures et autres activités, selon un communiqué de presse "Petroleum Industry Communication", l'organisateur du salon.

Le salon Hassi-Messaoud Expo 2019 démontre tout l'intérêt que lui portent les professionnels du secteur Oil-Gas et répond à toutes leurs attentes.

Hassi-Messaoud Expo, événement organisé depuis 2011 dans la plus grande ville pétrolière d'Algérie, s'est imposé comme une plateforme de communication pour tous les intervenants du secteur des hydrocarbures.

Il offre également aux professionnels du domaine de nouvelles opportunités, non seulement pour exposer leurs produits et services, mais aussi pour faire des contacts et établir un rapprochement entre professionnels, en plus d'être une opportunité de conclure de nouvelles relations d'affaires et de développer leurs activités à travers les rencontres et les échanges avec d'éventuels partenaires et associés.

Le salon se veut aussi une contribution à la dynamisation du processus de développement dans le Grand sud du pays, en offrant aux entreprises nationales, les jeunes promoteurs notamment, une occasion de montrer leur savoir-faire et d'acquérir l'expertise des grands groupes et multinationales présents à Hassi-Messaoud, selon le communiqué.

Un programme riche est prévu dans le cadre de cet événement annuel en Algérie, comportant, outre l'exposition, l'animation d'ateliers sur des thèmes liés à l'actualité du secteur énergétique sur tous les plans.