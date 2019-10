Algérie: La sécurité des élèves relève de "la responsabilité des autorités publiques"

Setif — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a affirmé dimanche à Sétif que la sécurité des élèves relève de "la responsabilité des autorités publiques", en référence à l'incident tragique qui a coûté dimanche la vie à un collégien de 12 ans dans la commune de Bouândas.

Lors de l'inauguration d'un nouveau CEM à la cité 2 000 logements AADL dans la ville d'El Eulma, le ministre a affirmé que "quelles que soient les circonstances cet incident, la responsabilité nous incombe en tant qu'autorités publiques car la sécurité des élèves et leur surveillance sont de notre ressort".

Le ministre qui a exprimé ses profonds regrets à la suite de ce tragique incident a rappelé que son département a lancé un programme spécial de réhabilitation des écoles, étalé sur 3 années (2018, 2019 et 2020) et qui a déjà touché 10.000 écoles et en touchera 9.000 autres soit la totalité des 19.000 écoles primaires du pays.

Au cours de sa visite de la zone d'activité de la commune d'Ouled Saber, le ministre a relevé que 50 zones industrielles nouvelles tiendront en compte dans leur exploitation des spécificités et besoins de chaque région et wilaya et des avis des élus locaux et associations de la société civile.

Concernant le projet de la Loi de finances 2020, il a affirmé que le gouvernement a prévu des mesures incitatives en direction des jeunes investisseurs algériens aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays.

Il a ainsi assuré que ce projet accordera aux jeunes de grandes incitations financières et fiscales et de facilitation à l'accès au foncier au niveau des zones industrielles, des zones d'activités et des petites zones d'activités.

M. Dahmoune a aussi présidé la mise en service du réseau de raccordement au gaz naturel de 1000 foyers dans la commune de Tachouda.

Il a également écouté les préoccupations des représentants des habitants de la région se rapportant à l'augmentation de leur quota d'aides au logement rural, de revêtement des routes et d'accès au gaz naturel et leur a promis de dépêcher "au cours de la semaine prochaine une commission de son département pour s'enquérir de la situation".

Le ministre a par ailleurs inauguré un CEM et une école primaire à la cité 200 logements AADL à El Eulma et inspecté le projet de réalisation d'une mosquée avant de se rendre à la zone d'activités de Ouled Saber et suivi un exposé sur l'investissement dans la wilaya.

M. Dahmoune a clôturé sa visité dans la wilaya par l'inauguration de l'école des officiers de police s'étendant sur 37,5 ha pour une enveloppe financière de 4, 632 milliards DA.