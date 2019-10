Angola: Un secrétaire d'État estime irréversible l'élection des gestionnaires

Huambo — Le secrétaire d'État à la Science, technologie et innovation, Domingos da Silva Neto, a estimé lundi à Huambo, que la mise en oeuvre du processus d'élection de futurs gestionnaires des institutions de l'enseignement supérieur public, y compris les rectorats des universités, était irréversible pour plus d'efficacité de leur fonctionnement.

S'exprimant lors d'une réunion avec la communauté académique de la province de Huambo, Domingos Neto a dit qu'il s'agissait d'un défi du gouvernement angolais qui est engagé à renforcer le dynamisme et l'efficacité du fonctionnement des institutions publiques de l'enseignement supérieur.

D'autre part, le secrétaire a signalé que le processus n'attend, en ce moment, que l'approbation de l'instrument légal par l'Assemblée nationale, qui reprend ses activités le 15 octobre.

Outre cet instrument, il a révélé que le ministère de l'Enseignement supérieur, science, technologie et innovation avait l'intention de mettre à jour l'ensemble du régime juridique du secteur, tout en mettant l'accent sur la loi 16/17, la loi de base du système de l'éducation et enseignement, car ils nécessitaient quelques ajustements.

Le secrétaire d'État a assuré que le gouvernement angolais s'employait à créer des conditions objectives et des infrastructures afin d'améliorer le fonctionnement du secteur, alors que sur le plan pédagogique, les défis reposaient sur la mise en place d'un personnel enseignant capable de relever les défis actuels du sous-système de l'enseignement supérieur du pays.

Selon lui, ce processus repose sur l'acquisition de connaissances et de compétences techniques à travers des formations de deuxième et troisième cycle universitaire (master et doctorat), en partenariat avec les institutions d'autres pays, puisque le processus de l'élection dans les universités résulte de l'orientation du Président de la République, João Lourenço, dans le cadre des principes démocratiques.

L'Angola compte actuellement huit universités publiques: 11 de Novembro, dans les provinces de Cabinda et du Zaire, José Eduardo dos Santos (Huambo, Bié et Moxico), Mandume (Huíla, Namibe), Cuito Cuanavale (Cuando Cubango et Cunene), Kimpa Vita (Uige et Cuanza Norte), Lueji Ya Ankonde (Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje); Katiavala Buila (Benguela et Cuanza Sul) et l'Université Agostinho Neto, dans les provinces de Luanda et Bengo, au total huit provinces universitaires.