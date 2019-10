Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - Une équipe de l'Institut national d'hygiène publique dépêchée à Ayamé

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, a dépêché une équipe médicale le 5 octobre dans la commune d'Ayamé.

Afin de parer à toute éventualité, notamment à la survenue d'une épidémie ou autre problème de santé publique suite aux pluies diluviennes survenues dans la nuit de vendredi à samedi et qui ont occasionné des inondations dans la zone.

Composée de techniciens de l'Institut national d'hygiène publique (Inhp), d'agents de santé du District sanitaire et de la Direction régionale d'Aboisso, l'équipe médicale a constaté sur place de graves dommages liés aux inondations.

Dans les quartiers Eboko et Commerce, les ménages autour de la rivière Anassué ont été inondés avec une montée d'eau comprise entre 60 cm et 1m. Ce qui a eu pour conséquences la souillure des puits, les latrines et fosses septiques ont été également inondées et leur contenu déversé dans les rues.

Conséquences, l'Institut national d'hygiène publique prévoit des risques de maladies liées à l'eau et qui nécessitent des mesures de prévention. D'où des mesures urgentes prises.

Il s'agit de la lutte anti vectorielle, l'assainissement des endroits touchés, la désinfection des ménages et de l'Hôpital général dont le cabinet dentaire, les services d'ophtalmologie, de pédiatrie, de pharmacie, le centre nutritionnel et la salle de conférences de l'administration.

Il y a un risque d'endommagement des appareils biomédicaux, des médicaments, et des documents administratifs.

D'autres actions dont l'évaluation des besoins des sinistrés et une campagne de sensibilisation ont été entreprises sur place et se poursuivent. Après Ayamé, l'équipe s'est rendue dans le village de Sanhouman, situé à 10 km d'Aboisso sur l'axe Aboisso-Noé qui a aussi été sinistré.

Evoquant les causes de l'inondation à Ayamé, l'équipe médicale indique qu'elle est due à la crue de la rivière « Anassué », un affluent du fleuve « Bia » qui traverse les quartiers Commerce, Ekobo et l'Hôpital général. Les eaux de pluie ont emporté un adulte de sexe masculin dont le corps a été retrouvé plus tard.