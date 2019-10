Sénégal/Liberia: Weah était à un cran au-dessus des stars africaines actuelles (ancien coéquipier)

Thiès — James Debbah, ancien coéquipier de George Weah en équipe nationale du Liberia, est convaincu que le Ballon d'or 1995 mérite largement cette récompense et est "individuellement à un cran au-dessus" des stars Sadio Mané et Mohamed Salah, actuels prétendants africains à cette distinction.

"J'ai été son coéquipier, et je peux vous assurer qu'il a été un immense footballeur sur le plan technique, physique et athlétique, il a été un monstre", a expliqué Debbah, membre de la commission technique de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA).

Les demi-finales de cette compétition ( 28 septembre-13 octobre à Thiés), se dérouleront mardi à 20 h, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, et mercredi à 20 h, entre le Sénégal et le Mali.

Parlant de l'actuel président du Liberia, James Debbah loue son leadership et ses qualités techniques, tactiques et physiques "hors normes".

"George Weah, sur un terrain de football, peut vous emmener à faire la guerre, à donner tout ce que vous avez parce que c'est lui qui fera en premier les efforts nécessaires", a ajouté Debbah.

L'ancien joueur de Nice, de l'AS Monaco, de Lyon et du PSG (France) et d'Anderlecht (Belgique) et ancien sélectionneur national du Liberia estime que Weah a aussi bénéficié de l'ouverture internationale du Ballon d'or en 1995.

"Avant sa nomination, le trophée n'était adressé qu'aux footballeurs européens", a rappelé l'ancien attaquant de l'AS Monaco.

L'actuel chef de l'Etat libérien a joué pour l'AS Monaco, le PSG, l'OM (Italie), le Milan AC (Italie) et Chelsea (Angleterre).

James Debbah invite par ailleurs les stars africaines du football à s'éloigner du terrain politique.

Weah est à ce jour le seul football africain à gagner le Ballon d'or récompensant le meilleur joueur de l'année évoluant dans les championnats européens.