Tunisie: Législatives 2019 - L'ISIE annoncera mercredi les résultats préliminaires

Tunis — L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) annoncera mercredi les résultats préliminaires complets des élections législatives après avoir terminé le décompte des résultats pour les 33 circonscriptions et après examen des rapports sur les irrégularités relevées lors du scrutin, a indiqué l'ISIE lors d'une conférence de presse lundi soir.

Nabil Baffoun, président de l'Instance, a confirmé que le dépouillement des voix et la collecte des procès-verbaux avaient pris fin dans cinq circonscriptions et que les résultats avaient été annoncés par l'ISIE, à savoir Tunisie 1, Manouba, Jendouba, Le Kef et Siliana, tandis que le décompte des circonscriptions restantes se poursuivait dans des proportions variables.

Le Conseil de l'ISIE doit se réunir mardi pour examiner les résultats du dépouillement des votes et examiner les rapports sur le déroulement du scrutin et le dépouillement depuis dimanche afin d'annoncer les résultats préliminaires définitifs mercredi.

Les résultats des sondages font état de l'arrivée du parti d'Ennahdha en tête du scrutin, devant le parti "Cœur de la Tunisie", résultats corroborés par les statistiques publiées par l'ISIE dans les circonscriptions où le comptage est proche de cent pour cent.

Selon les statistiques annoncées par l'Instance lors de la conférence de presse, le taux de participation était de 41,7%, dont 64% d'hommes et 36% de femmes et seulement 9% des jeunes (âgés de 18 à 25 ans), dont 5% d'hommes et 4 pour cent de femmes.

Le taux de participation dans le groupe d'âge de 26 à 45 ans était de 33%, dont 20% d'hommes et 13% de femmes, tandis que le groupe d'âge de 45 ans et plus atteignait 57% des électeurs, dont 39% d'hommes et 18 femmes..

La faible participation des jeunes et des électeurs à l'étranger a suscité les interrogations des représentants des médias et des observateurs, ainsi que de précédentes déclarations d'un membre de l'ISIE où il rendait le président de l'Instance responsable d'une stratégie qui conduisait à une faible participation en général.

"Le travail de l'Instance est une action collective et le taux de participation (41 %) est universellement accepté mais nous n'y sommes pas habitués en tant que Tunisiens", a répondu Nabil Baffoun, soulignant que les politiciens et les sociologues doivent "décrypter le message des électeurs".

Belkacem Ayachi, membre de l'ISIE, a affirmé de son côté que l'Instance avait fait un effort pour accroitre le nombre de jeunes inscrits sur les listes électorales et qu'elle s'attendait à une grande affluence des jeunes.

Sur un autre plan, Nabil Baffoun a indiqué que le coût des élections s'élève à 140 milliards pour les élections présidentielle et législatives, le coût de l'électeur à l'étranger est cinq fois supérieur à celui du pays et le coût d'un membre du bureau de vote à l'étranger est de 100 euros par jour (plus de 300 dinars).