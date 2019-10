Gabon: Remobilisation de l'UJPDG autour de la tournée du DCPR

L'Union des jeunes du parti démocratique gabonais (UJPDG) de la province de l'Estuaire s'est mobilisée à nouveau autour de la tournée républicaine du Directeur de Cabinet du président de la République Ali Bongo Ondimba. Une tournée qui a pris fin ce samedi dernier au 6eme arrondissement de la commune de Libreville.

La remobilisation de l'Ujpdg de l'Estuaire s'inscrit dans le cadre de la prise de contact des militants de base. Pour ses partisans, il est plus que nécessaire pour les nouveaux responsables de cet organe spécialisé du Parti démocratique gabonais (PDG) de l'Ogooué-Estuaire de se rapprocher de toutes les couches sociales, de tout bord politique confondu. Une mission que s'attellent à mettre en place Perah Ongoua Allogho et Cynthia Boussamba, tous deux membres du bureau national de l'UJPDG Estuaire. Depuis leur prise de service, ils ne cessent d'impulser une nouvelle dynamique qui vient d'être démontrée lors de la tournée républicaine du Directeur de cabinet du président de la république Brice Laccruche Aliangha, pendant l'étape de l'Estuaire qui a clos ses rencontres citoyennes .

C'est plus de six cent jeunes (600) qui ont accompagné le DCPR dans les communes et départements de la province de l'Estuaire pour relayer le message de l'unité des fils et filles de l'Estuaire, et qui a pris fin ce 6 octobre 2019, avec comme surprise l'apparition en publique du président Ali Bongo Ondimba pour la première fois après sa convalescence.

Cette tournée, selon le membre du bureau national Perah Ongoua Allogho, vient de donner un nouveau souffle et dynamisme aux jeunes et autres du PDG de l'estuaire pour mettre en œuvre le principe des 2R à savoir , Régénération et Revitalisation.