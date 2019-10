Congo-Brazzaville: Parlement - Une vingtaine d'affaires à examiner au cours de la session budgétaire

La septième session ordinaire, qui se tiendra du 15 octobre au 23 décembre, sera consacrée, entre autres, à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances exercice 2020.

L'Assemblée nationale a tenu, le 8 octobre sous la direction de son président, Isidore Mvouba, sa conférence des présidents, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba. Celle- ci a retenu vingt-trois affaires à l'ordre du jour de la prochaine session.

En effet, outre le projet du budget de l'Etat exercice 2020, les députés adopteront le budget de leur propre institution et statueront aussi sur la loi de règlement 2018.

Quant aux autres affaires, elles concernent les projets de loi dont celui fixant le droit d'asile et le statut de réfugié en République du Congo. A cela s'ajoutent les questions orales au gouvernement avec débats, la question d'actualité ainsi que la proposition de loi introduite par le député Léonidas Carrel Mottom Mamoni.

Cette affaire, qui revient pour la troisième fois (déjà inscrite lors de la cinquième et de la sixième sessions), porte sur le statut de l'artiste de spectacle, des arts visuels et graphiques, de la mode, de la publicité et de l'entrepreneur culturel.

Notons que sur les vingt projets de loi reçus, figurent ceux de la création de plusieurs agences, offices et établissements publics. Interrogé sur cette prédominance, le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou, a indiqué que la société doit être régie par les lois. « Comment voulez-vous que les choses se fassent sans qu'il y ait un dispositif légal ? C'est pour cela que nous sommes en train de codifier la société en créant des offices, des agences... ».

Le même nombre d'affaires a été arrêté aussi au Sénat qui a tenu, le même jour, sa conférence des présidents. « Nous venons de tenir la septième conférence des présidents qui élabore l'ordre du jour de la session. Vingt-trois affaires ont été calées et parmi elles, il faut noter celles qui sont spécifiques à la session elle-même dite ordinaire et budgétaire. Les affaires spécifiques vont forcément être le budget exercice 2020, la loi de finances, la loi de règlement 2018 et bien sûr, l'affaire du budget interne au Sénat ou le budget du Sénat. Douze affaires ont été reconduites, celles non traitées lors de la dernière session », a signifié le deuxième secrétaire du Sénat, Joseph Yédikissa Daddhié.

Pour rappel, cette rencontre des présidents des commissions s'est tenue un jour après la réunion du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2020.