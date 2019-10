Maroc: Deux films marocains participent à la plateforme professionnelle des JCC

Deux films marocains ont été sélectionnés pour prendre part à "Carthage Pro", un espace dédié à la créativité et la découverte de nouveaux talents dans le cadre des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévues du 26 octobre au 2 novembre.

Il s'agit du film "MICA" d'Ismail Ferroukhi et du long-métrage documentaire "Mensonge originel " d'Asmae El Moudir qui participent du 28 au 30 octobre, respectivement aux ateliers "Takmil" et Chabaka" qui accueillent des films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de post-production ou en phase de développement, selon la direction des JCC 2019. La même source a relevé que les cinéastes et producteurs sélectionnés seront invités à Tunis et rencontreront des professionnels de l'industrie cinématographique internationale pour présenter leurs films à un jury, ajoutant que des bourses d'aide à la finition seront attribuées aux lauréats.

Parmi les projets sélectionnés pour l'édition 2019 figurent aussi "Garderie nocturne" du Burkinabé Sanou Moumouni, " The Letter" des Kényans Lekow Maia et Christopher King et "We Are From There" du Libanais Wissam Tanios.

"Le chemin" des Libanais Silvana et Mohamed Maher Abi Samra, "Faritra" des Malgaches Luck Razanajoana et Tovoniaina Rasoanaivo, "En route pour le milliard" du Congolais Dieudo Hamadi et "La terre ne se meut pas" des Tunisiens Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi participent également à cette manifestation. Lancée en 2015, la plateforme "Carthage Pro" des Journées cinématographiques de Carthage a pour mission d'établir une connexion entre les cinéastes africains et arabes avec des professionnels de l'industrie mondiale, et ce à travers des ateliers et diverses activités et rencontres thématiques.

Cette plateforme se compose de cinq sections en l'occurrence "Chabaka", "Takmil", les "MasterClass", "La Conférence Internationale" et "Carthage Talks".