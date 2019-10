Maroc: La BCP finalise l'acquisition de la BICEC

Le groupe Banque centrale populaire (BCP) a finalisé, mardi 1er octobre, l'acquisition de 68,5% du capital de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC) auprès du groupe français Banque populaire caisse d'épargne (BPCE), après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires, a annoncé la BCP dans un communiqué.

Cette acquisition stratégique permet au groupe BCP de déployer au Cameroun son modèle unique de banque panafricaine, solidaire et à fort ancrage local, tout en étendant son empreinte géographique à la zone CEMAC, a indiqué la même source, notant qu'une cérémonie officielle a été organisée au siège de la BICEC à Douala-Bonanjo, en présence de Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l'international, de Jean-Baptiste Bokam, président du Conseil d'administration, et de Rochdi Sanhaji, nouveau directeur général de la BICEC.

"En rejoignant le groupe Banque Centrale Populaire, la BICEC bénéficiera des meilleures pratiques bancaires, d'innovations et d'expertises adaptées au marché africain", a déclaré M. Mokdad, cité par le communiqué.

"Avec l'appui de ses nouveaux actionnaires de référence, la BCP et l'Etat camerounais, la BICEC entame dorénavant une nouvelle phase de son développement, en plaçant la satisfaction de ses clients et la promotion des talents locaux au centre de ses priorités", a-t-il ajouté.

Avec une présence portée à 29 pays dans le monde, dont 15 en Afrique, la BCP est le sixième acteur bancaire du continent par la taille des fonds propres, et l'une des toutes premières banques africaines en termes de total bilan. Le groupe dispose d'une implantation historique en Afrique de l'Ouest sous la marque "Banque Atlantique" et en Europe via sa filiale "Chaabi Bank" et est également la seule institution bancaire en Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre à être présente dans l'océan indien à Maurice, à travers sa filiale BCP Bank (Mauritius).

Filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP), la Banque Internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC) est un acteur de référence du paysage bancaire camerounais et opère à travers un réseau bancaire de 37 agences réparties sur l'ensemble des régions du Cameroun. Avec plus de 380.000 clients et près de 800 collaborateurs, la BICEC occupe une position de premier plan sur l'ensemble de ses marchés (particuliers, professionnels et corporates).