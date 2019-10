Algérie: Bechar - "Allah, Yajaal Men Khimatna Khiam", un nouveau festival artistique et culturel

Bechar — La première édition du festival culturel et artistique intitulée "Allah, Yajaal Men Khimatna Khiam", dédiée à toutes les expressions culturelles et artistiques du cru, sera organisée par l'association culturelle locale "Saharienne" du 17 de ce mois au 17 novembre prochain à Bechar, a-t-on appris mardi du président de l'association.

La manifestation sera animée par 320 artistes et autres acteurs culturels de la région et vise à mettre en évidence les différentes expressions culturelles et artistiques de la Saoura ainsi que la richesse de son patrimoine culturel matériel et immatériel, a indiqué à l'APS Noureddine Rahou.

Elle se déroulera au niveau des installations culturelles de la nouvelle piscine olympique et des dunes de Gouray, quartier situé au sud de Bechar, un espace offert aux différentes expressions artistiques et culturelles locales dans le but de la promouvoir les activités et le patrimoine culturels, a-t-il déclaré.

Le programme de cette manifestation, qui s'étalera sur un mois, emmènera ses participants au cœur des cultures populaires de la Saoura, à travers plusieurs présentations musicales mêlant subtilement musiques traditionnelles, arabes et modernes et qui seront animées par des jeunes artistes des différentes collectivités de la wilaya, a-t-il signalé.

Outre plusieurs expositions consacrées au patrimoine culturel de la wilaya, initiées par des associations de différentes collectivités de la région, il est prévu des concours entre familles sur les rites et traditions des fêtes locales, dans un but de préservation de ce genre de patrimoine, en plus de concours des meilleurs plats du terroir, afin de promouvoir l'art culinaire de la Saoura, a ajouté M.Rahou.

Les organisateurs ont aussi élaboré un programme pour les enfants comprenant des représentations théâtrales, des ateliers de dessin et des expositions sur les réalisations artistiques et autres de cette catégorie.

Des démonstrations de fantasia des cavaliers de la région frontalières de Béni-Ounif est également au menu de cette manifestation, dont le financement des activités est assuré par l'association "Saharienne", selon son président.

"En cette période de tourisme saharien, les touristes nationaux de différentes régions du pays auront l'occasion de s'imprégner des cultures et du patrimoine de la Saoura", a estimé M.Rahou qui présente l'évènement comme contribution de la société civile dans la préservation du patrimoine culturel du pays.